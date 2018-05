Sattelzug kollidierte mit Verkehrsinsel

Anzeige

Höpfingen.Einem aufmerksamen Zeugen ist am Mittwochmorgen auf der B 27 in Höpfingen ein Sattelzug mit einem polnischen Kennzeichen entgegengekommen, der an der Fahrzeugfront einen frischen Unfallschaden hatte.

Unmittelbar darauf stellte der Zeuge einen Unfallschaden an einer Verkehrsinsel in Höpfingen fest und meldete dies der Polizei, welche den flüchtigen Sattelzug in Amorbach kontrollieren konnte.

Verkehrszeichen beschädigt

Der 36-jährige Fahrer des Sattelzuges war aus Unachtsamkeit auf die Verkehrsinsel gefahren und riss mit seinem Sattelzug die dortigen Verkehrszeichen ab. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.