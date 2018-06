Schilder weisen nun auf das „Naturlabor“

Anzeige

Für die Höpfinger Drittklässler stand am Mittwoch ein weiterer Projekttag auf der inzwischen vertrauten Streuobstwiese am Ortsrand an.

Höpfingen. Dieses Mal brachte Streuobstpädagogin Monika Frisch eine Sense, Heugabeln und Holzrechen mit. Doch bevor es an die praktische Arbeit ging, bekamen die Kinder Besuch von Ihrer Rektorin Lindlau-Hecht, Bürgermeister Adalbert Hauck sowie dem Besitzer der Wiese, Martin Berberich, und dem Vorsitzenden des Obst- und Gartenbauvereins Andreas Fürst. Anlass hierzu war die Errichtung von Informationstafeln zu dem Schulprojekt.

Martin Berberich hilft mit

Martin Berberich ließ die Tafeln anfertigen, um Spaziergänger und Interessenten über das Projekt zu informieren. Voller Stolz entdeckten sich die Kinder auf den Fotos, mit denen die Infotafel bebildert ist und sie können nun nachlesen, wer zu den Unterstützern ihres Schulprojekts gehört. Dies sind neben der Gemeinde und der Schule, das Geoparkinformationszentrum Walldürn, der Obst- und Gartenbauverein Höpfingen, der LandschaftsErhaltungsVerband Neckar-Odenwald-Kreis und nicht zuletzt Martin Berberich, der nicht nur die Wiese zur Verfügung stellt, sondern auch Kontakte nutzt, um auf solche Projekte aufmerksam zu machen und weitere Unterstützer zu gewinnen.