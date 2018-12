Schlichte Melodien mit großer Wirkung

Waldstetten.Die Musikkapelle Waldstetten hat am Samstag die Vorabendmesse mit festlicher Konzertmusik umrahmt. Die kleine Adventsfantasie „Mentis“ eröffnete den von Pfarrer Andreas Rapp gehaltenen und gut besuchten Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Justinus. Nach dem beliebten „Wir sagen Euch an den lieben Advent“ folgte der erste Höhepunkt des Abends: Die fünf jüngsten Musiker der musikalischen Früherziehung begleiteten mit den „Boomwhackers“ das bekannte Winterlied „Leise rieselt der Schnee“ und sorgten für den richtigen Rhythmus während zwei Kinder, die seit September in der musikalischen Ausbildung sind, die Hauptmelodie mit Querflöte (Chiara Ballweg) und Gitarre (Nina Klotzbücher) spielten, bevor die gesamte Kapelle einsetze.

Zum Halleluja gaben die Musiker die gleichnamige Ballade von Leonard Cohen zum Besten, wobei der einfühlsame und mitreißende Gesang von Daniela Heffner dem Stück besonderen emotionalen Ausdruck verlieh.

Der „Andachtsjodler“ und das Stück „Mountain Wind“ waren ebenfalls eine Bereicherung für das Adventskonzert und erzielten mit schlichten Melodien eine große Wirkung. Zum Sanctus führte die Kapelle das weltberühmte „Ave Maria Glöcklein“ auf und ließ zur Kommunion die freudigen Klänge von „Whispers from beyond“ im Dreivierteltakt erklingen. Das Schlusslied war ein weiterer Höhepunkt des adventlichen Konzerts.

Selina Fieger (Es-Klarinette), Milena Michel (B-Klarinette) und Lena Schäfer (Querflöte) inszenierten im Holz-Trio den Solopart des Panflötenstücks „Einsamer Hirte“ auf ihre ganz eigene Art und Weise, bevor eine der bekanntesten Dudelsackmelodien der Welt „Highland Cathedral“ erklang. Das charakteristische Klangbild der Lyra trat dabei besonders hervor.

Mitglieder geehrt

Nach dem Gottesdienst und großem Applaus ehrte Vorstand Alexander Wörner zwei engagierte Musikerinnen für zehnjährige Vereinszugehörigkeit. Selina Fieger und Milena Michel haben beide mit der B-Klarinette begonnen und wurden von Markus Fieger und Daniela Heffner ausgebildet. 2012 erhielten sie das Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Bronze und machten sich in der Folge mit dem Amt des Jugendsprechers vertraut.

Sichtlich erfreut zeigte sich Wörner auch über den jugendlichen Zuwachs der musikalischen Früherziehung, die seit Oktober angeboten wird. Lina Hartmann, Marie Miko, Marla Münch, Antonia Nied und Merlin Wörner hatten ihren ersten Auftritt mit den „Boomwhackers“ mit Bravour gemeistert. Chiara Ballweg und Nina Klotzbücher spielen schon länger mit der Gitarre in der Kapelle mit und übernahmen beim Adventskonzert die rhythmische Begleitung am Schlagwerk (Pauke, Triangel, Rassel).

Worte des Dankes sprach Wörner den Gastspielerinnen Julia Wollenschläger (Cello) und Natascha Wörner (Lyra), Daniela Heffner für die Gestaltung des Programmheftes sowie den Dirigenten Wolfgang Wörner und Simon Blau für die gute Vorbereitung und die schöne Liedauswahl aus.

Jubiläumsjahr

Nach Grußworten von Michael Schäfer ergriff Wörner nochmals das Wort und verwies auf das 60-jährige Bestehen der Musikkapelle Waldstetten und die Termine im Jubiläumsjahr 2019: Festbankett (11. Mai), Jubiläumsfest (28. Juni bis 1. Juli) und Jubiläumskerwe (9./10. September). Zudem erwähnte er das neue Logo und lud alle Besucher auf den Weihnachtsmarkt im Rathaushof ein. Mit „Cinderella’s Dance – Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, dem wohl beliebtesten Weihnachtsmärchen der Welt, verabschiedete sich die Musikkapelle Waldstetten von ihren Zuhörern und beschloss das diesjährige Adventskonzert für alle zum Mitsingen mit „Macht hoch die Tür“.

Der Spendenerlös des Konzerts soll der Jugendausbildung zugutekommen und für die Anschaffung eines kompletten Satzes „Boomwhackers“ – unterschiedlich lange Kunststoffröhren in allen Tonhöhen – verwendet werden.

