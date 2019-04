Schnapsbrenner wandern

Höpfingen.Nachdem die Külsheimer die Höpfinger Schnapsbrenner bei der mittelalterlichen Tafeley am Schlachtfest 2018 mit außerordentlichem Einsatz unterstützt haben und so maßgeblich zu einem unvergesslichen Abend beigetragen haben, möchten sich die Höpfinger jetzt revanchieren. Aus diesem Grund treffen sich die Schnapsbrenner und ihre Freunde am Mittwoch, 1. Mai, um 10 Uhr an der St. Ägidius Kirche, um dann gemeinsam im mittelalterlichen Gewand zur Burgkurzweyl zu Cullesheym zu wandern. Wie man die Schnapsbrenner kennt, kommt auf der rund vier stündigen Wanderung auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Denn auch bei der Wanderung wird gerastet, getafelt und sich für den Rest des Weges ordentlich gestärkt. Mittendrin statt nur dabei, heißt es dann mit Sicherheit bei den Höpfinger Wandersleut, die sich dann für einige Stunden in das mittelalterliche Treiben der Burgkurzweyl stürzen. Die standesgemäße Rückfahrt im historischen Bus ins Schnapsbrennerdorf ist für den Abend organisiert.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.04.2019