Schulhausumbau ist die größte Einzelinvestition

Höpfingen.Zahlreiche interessierte Bürger sowie Ehrengäste von Schulen, Banken und Vereine sowie der Kommunalpolitik fanden sich am Montag in der Obst- und Festhalle zur Eröffnungssitzung des Höpfinger Gemeinderats ein, wo Bürgermeister Adalbert Hauck die Gesellschaft mit besten Wünschen zum jungen Jahr 2019 begrüßte.

Als „alles umspannendes Thema“ nannte er den partiellen Umbau des Schulgebäudes zur Einrichtung von Kleinkindgruppen und die Optimierung in Sachen „Brandschutz“.

Durch den zügigen Umbau und das solide Arbeiten der beteiligten Firmen und des Bauhofs sowie der guten Planung des Ingenieurbüros Haberkorn (Obrigheim) und der Haupt- und Bauamtsleiterin Lisa Bender konnte der Schulbetrieb im September unberührt starten. Die Kinderkrippe nahm vor Weihnachten ihren Betrieb auf.

In diesem Kontext habe man jedoch bemerkt, dass Sparsamkeit eine negative Begleiterscheinung haben kann: Angesichts der kleinen, eigens gebildeten Rücklagen gelte Höpfingen beim Förderantrag des Gemeindeausgleichsstocks nicht mehr als „bedürftige Kommune“. Das hat zur Folge, dass der Fördersatz von zeitweiligen 80 Prozent auf 30 Prozent sank. „Dafür fehlen uns nun beim Umbau des Schulhauses rund 250.000 Euro, die wir aus eigener Tasche stemmen mussten“, so Hauck.

Erfreulich seien dafür die Investitionen in Waldstetten mit Friedhof, Friedhofsmauer und dem letzten Teilstück der Strecke nach Altheim, dem neuen Umspannwerk im Altheimer Grund und der guten Aussicht für 2019. In diesem Jahr wird nicht nur die Dr.-Thomas-Nörber-Straße saniert, sondern auch über die Nutzung von Schulgebäude und Turnhalle für die Vereine nachgedacht.

Nicht unerwähnt ließ Hauck die flächendeckende Internetversorgung, deren letzte Ausbauhürde angegangen werde: „Das Wort ‚flächendeckend’ ist lediglich mit 95 Prozent gleichzusetzen“, erklärte er und informierte über im Haushaltsplan zum weiteren Ausbau eingeplanten Gelder sowie Zuschussraten von bis zu 90 Prozent.

„Solche Projekte schaffen – wie auch das Baugebiet Heidlein II – ein attraktives Wohnumfeld, das Höpfingen interessant macht“, bemerkte Hauck und kam auf die weiterhin verfolgte Neuansiedlung eines Lebensmittelmarkts an der B27 zu sprechen. Hier schlug er allerdings durchaus kritische Töne an: „Manchmal denkt man, dass man das alles schon in der Vergangenheit hätte forcieren müssen. Vielleicht hat man Chancen vertan, weil man zu zögerlich war.“ Dafür denke man über ein Seniorenzentrum am Eck B27/Bruno-Störzer-Weg nach, unter anderem weil vermehrt Einwohner Höpfingen verlassen, weil sie keine Perspektiven im Alter mehr sehen.

Lebensqualität bedinge auch ein Freizeitangebot, wobei man hier mit den Vereinen, der Sporthalle und dem Familienbad „gut aufgestellt“ sei. Dennoch setze gerade das Familienbad weitere Investitionen voraus.

Die 2018 weiter fortgeschrittene Stadtsanierung werde voraussichtlich 2019 abgeschlossen. „Hier läuft das eigentliche Förderprogramm aus, doch sollte man über das ELR-Programm auch künftig das eine oder andere Mittel erhalten“, schilderte Hauck und erinnerte an personelle Veränderungen im Rathaus: Nachdem Kämmerer Helmut Böhrer in die Freistellungsphase der Altersteilzeit eintrat, bewies sein Nachfolger Christian Hauk bereits vor allem in der Einführung der neuen Haushaltsrechnung (Doppik) Fachwissen.

Kurz erinnerte das Gemeindeoberhaupt noch an den Hagelschlag vom 11. Juni 2018 und den „neuen Mitbewohner“ in Form des über Erfa und Lochbach eingereisten, im Bereich der Anglerseen sesshaft gewordenen Bibers.

Für 2019 stehen ein Gräberfeld für anonyme Urnenbestattungen auf dem Friedhof, die Erneuerung und Erweiterung der Kläranlage beim Abwasserzweckverband und vor allem die Europa- und Kommunalwahlen dick im Kalender.

Haucks Dank galt dem Gemeinderat für die vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohle Höpfingens und seiner Bürger, den Bürgermeisterstellvertretern Andreas Fürst, Helmut Häfner und Herbert Frisch sowie Ortsvorsteher Helmut Hartmann.

Zum guten Ton einer Eröffnungssitzung in Höpfingen gehört die Ansprache eines Gemeinderats. Heuer erinnerte CDU-Fraktionssprecher Martin Sauer an die Geschehnisse im vergangenen Jahr. Eingangs berief er sich auf den Umbau der Hauptschule zur Kinderkrippe St. Martin: „Höpfingen bietet nun eine komplette Betreuung für Kinder bis zum Ende der Grundschulzeit“, hob Sauer hervor und bezeichnete die Ausweisung des Neubaugebiets „Heidlein II“ als weiteren Markstein.

Mit Wortwitz widmete er sich dem Dauerthema Windkraft und dem geplanten Windpark „Kornberg/Dreimärker“. Nachdem hier gegenwärtig eine „Flaute“ in Form einer „lokalen Windstille“ auszumachen sei und sich in Walldürn „rauer Gegenwind“ auftue, verzögere sich das Projekt auf unbestimmte Zeit. „Es hat das Zeug zum stürmischen Thema“, hielt er fest und spannte den Bogen nach Waldstetten, wo 2018 diverse Maßnahmen umgesetzt wurden - unter anderem der Komplettausbau des Gemeindeverbindungswegs nach Altheim. Nun müsse man in Waldstetten weiter Geld in die Hand nehmen, um einem Investitionsstau - wie er sich in der Neuen Schule bemerkbar macht - vorzubeugen.

Zum Abschluss dankte Sauer den örtlichen Rettungsorganisationen und appellierte an die Bürger, die Kommunalwahlen Mai ernst zu nehmen - entweder als Wähler oder als Kandidat. ad

