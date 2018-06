Schwalbenhaus wird gerne von den Vögeln angenommen

Anzeige

6,30 hoher Mast

In gut 200 Arbeitsstunden – wann immer er Zeit hatte – errichtete er sein sechseckiges Schwalbenhaus, das aus 24 Parzellen für Nester besteht und einen Durchmesser von 1,80 Metern umfasst. Per Flaschenzug wurde es im April auf den 6,30 Meter hohen Mast gehievt und mit einer Wetterfahne versehen. „Die Kuppel war ein Ausdehnungsgefäß“, schildert Schneeweis und freut sich über den täglichen Anblick der possierlichen Vögel: „Es ist toll zu sehen, dass die Schwalben das Haus annehmen und von überall her angeflogen kommen!“

Im Namen der Hardheimer Nabu-Ortsgruppe bedankten sich die Vorstandsmitglieder Bernhard Heß und Jürgen Lesch bei Karl Schneeweis für das außerordentliche Engagement und würdigten die Arbeit zum Wohle der Tiere und des Naturschutzes.

Karl Schneeweis zeigte sich so erfreut wie bescheiden: „Das ist doch gern gesehen“, merkte er lachend an und versprach, der von Nabu-Präsident Olaf Tschimpke unterschriebenen Urkunde einen „Ehrenplatz“ zu organisieren. ad

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.06.2018