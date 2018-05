Schwimmbad-Abend war ein Höhepunkt

Anzeige

Höpfingen.Bei der Jahreshauptversammlung resümierte der Interessenverein Pro Bad Höpfingen das abgelaufene Vereinsjahr. Vorsitzender Dieter Link berichtete unter anderem über die Neuwahlen sowie ein Treffen mit den Gemeinderäten statt, bei dem die Arbeit der das Bad nutzenden Vereine vorgestellt wurde.

Neue Flyer entworfen

Link erwähnten auch die Vorbereitungen und den neu aufgelegten Flyer für den 1. Höpfinger Schwimmbad-Abend. Abschließend danke er den DLRG-Ortsgruppen Höpfingen, Hardheim und Königheim, den Mitgliedern und Spendern sowie den Vorstandskollegen für ihre Unterstützung.

Spende für Beckensauger

Danach berichtete Monika Pahl, Kassenwartin des Vereins. 2017 wurden Beitragseinnahmen in Höhe von 2165 Euro sowie 2885 Euro Spenden, davon 500 Euro der Gemeinde Hardheim, verbucht. An Ausgaben vielen die Retouren mit 19,90 Euro sowie die Spende an die Gemeinde für einen Beckensauger mit 1166 Euro an. Die Kassenprüfer bestätigten eine einwandfreie Buchführung, so dass einer Entlastung, welche einstimmig erfolgte, nichts im Wege stand.