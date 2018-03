Seit Jahren keinen Mitgliederschwund zu verzeichnen

Anzeige

Mitgliederanstieg bei der Jugend

Die Jugendgruppe unter Leitung von Robin Wollenschläger stockte ihre Mitgliederzahl (im Alter von sechs bis 15 Jahren) auf erfreulicherweise 12 hoch. Er stellte erfreut fest, dass es keinerlei Probleme gab, die jüngeren Sportfreunde in der gesamte Gruppe zu integrieren. Im Team komme man schnell zur Einsicht, dass auch der Kleinste wichtig sei, um im Verbund erfolgreich zu sein, so Wollenschläger. Er lege großen Wert auf eine solide Gruppendynamik. Ein voller Erfolg war auch das interne Hallenfußballturnier mit 13 Teilnehmern in der Höpfinger Sporthalle, meinte der Leiter.

Über die Dienstagsgruppe (ab 16 Jahren) berichtete Tobias Klotzbücher. Durchschnittlich nehmen zwischen zehn bis zwölf Sportlern teil. Jan Schmitt berichtete anschließend über die Fußball-Gruppe. Jede Woche würden etwa sechs bis zehn Sportler teilnehmen.

Eugen Wollenschläger, Betreuer der „40 plus Sportler“, erklärte, dass im abgelaufenen Jahr die Teilnehmer insgesamt 38 Termine wahrnahmen. An 20 Tagen war die Gruppe mit dem Fahrrad unterwegs. Diejenigen, die immer anwesend waren, bewältigten insgesamt 799 Kilometer. Die längste Strecke einer Nachmittagstour betrug über 80 Kilometer. 17 Mal traf sich die Gruppe in der Halle zu Gymnastikübungen. Insgesamt beteiligten sich 13 Sportler an den Aktivitäten.

Ferdinand Nörber legte einen lückenlosen Kassenbericht mit allen getätigten Anschaffungen vor. Rudi Schmitt, der zusammen mit Bernhard Heffner den Kassenbericht überprüft hatte, bestätigte dem Kassenwart eine einwandfrei geführte Buchführung. Er beantragte die Entlastung des Kassiers und des gesamten Vostands, was einstimmig erfolgte.

Einstimmiges Votum

Die Leitung der Neuwahlen führte Johann Wellie durch. Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig in ihren Ämtern für drei Jahre bestätigt: Andreas Schäfer als Vorsitzender, Manfred Heffner als sein Stellvertreter, Manuel Popp als Schriftführer, Ferdinand Nörber als Kassenwart und Alois Heffner, Christian Schäfer und Nico Geiger als Beisitzer. Auch die beiden Kassenprüfer, Bernhard Heffner und Rudi Schmitt, wurden in ihren Ämtern bestätigt. In ihren bisherigen Funktionen wurden auch folgende Übungsleiter bestätigt: Eugen Wollenschläger, Rainer Wollenschläger, Tobias Klotzbücher, Robin Wollenschläger und Jan Schmitt. Als Jugendleiter wurde Thilo Außem genauso wiedergewählt wie die beiden Vereinsdiener Leon Kuhn und Jan Zeitner.

Der stellvertretende Vorsitzende Manfred Heffner gab zum Abschluss noch mehrere Termine für 2018 bekannt: Er wies unter anderem auf den Besuch des Landesturnfests in Weinheim vom 30. Mai bis zum 3. Juni hin. Im Anschluss saßen die AG-Sportler noch einige gemütliche Stündchen in frohem, geselligem Kreis bei guter Verköstigung zusammen. WB

