Singen im Verein bereitet vielfache Freude

Strahlende Gesichter, satte Gesänge und gute Laune bildeten die Eckpfeiler der Ehrungsmatinee des Sängerkreises Buchen.

Höpfingen. In vierten Auflage der Veranstaltung nutzte der Sängerkreis am Sonntag die Gelegenheit, das Engagement langjähriger Aktiver in der Höpfinger Obst- und Festhalle anzuerkennen.

Durch das Programm führte auf sympathische Weise Peter Schäfer, der als zweiter Vorsitzender des Sängerkreises die verhinderte Vorsitzende Andrea Egenberger-Henn vertrat. In seiner Begrüßung dankte er allen treuen Sängern sowie den Mitwirkenden, von denen der gemischte Chor des gastgebenden Gesangvereins 1861 Höpfingen unter Dirigent Gerhard Bönig mit der Ode „Frohsinn“ nach Julius Bassler die Matinee eröffnete.

„Wir alle haben viel Schönes durch den Gesang erlebt und erreicht“, betonte schließlich Peter Schäfer, ehe unter den Ehrungspaten Bürgermeister Adalbert Hauck, MdB Alois Gerig (CDU) und Kreischorleiter-Stellvertreter Joachim Kirchgessner die erste Gruppe geehrt wurde.

25 Jahre: Für 25 Jahre aktives Singen wurden Ekkehard Knörzer (Männergesangverein „Sängerbund“ Altheim), Rainer Adrian (Männergesangverein „Liederkranz“ Buchen), Irmela Günther (Gesangverein „Liederkranz“ Hardheim), Elli Albert, Edeltrud Göbes, Helga Häfner, Rita Hornbach, Margot Kaiser, Margit Link, Hiltrud Sauer, Ruthild Saur, Erna Schell, Gertrud Schell, Anneliese Seeber, Margarethe Sokol, Helga Stolz und Eugen Popp (alle Gesangverein Höpfingen), Katharina Metz, Martina Pitz, Andrea Rechnitzer und Angelika Winter (alle „Sängerbund“ Seckach) sowie Otto Neubauer (Männergesangverein „Frohsinn“ Walldürn) ausgezeichnet. Nach der jeweiligen Laudatio wurden ihnen die Urkunden und Ehrennadeln ausgehändigt.

40 Jahre: Die Ehrungen für 40 und 50 Jahre aktives Singen nahmen Michael Wüst, der als Kreischorleiter des Sängerkreises Buchen die Patenschaft übernahm, sowie Landrat Dr. Achim Brötel vor. Erfreut ehrten sie mit Friedmund Seethaler (Männergesangverein „Sängerbund“ Altheim), Joachim Gornik (Männergesangverein „Harmonie“ Schloßau), Peter Pitz („Sängerbund“ Seckach) sowie Wolfgang Kaiser und Josef Teichmann (beide Männergesangverein „Frohsinn“ Walldürn) treue und nach wie vor mit Herzblut engagierte Mitglieder der großen Sängerfamilie für jeweils 40 Jahre aktive Zugehörigkeit.

50 Jahre: Seit 50 Jahren erheben Werner Fischer (Männergesangverein „Eintracht“ Gerichtstetten), Inge Frodl, Helmut Ebert und Willi Holderbach (Gesangverein „Eintracht“ Götzingen), Friedhelm Bräuer, Oswin Franck und Alois Lauer (alle Gesangverein „Liederkranz“ Hardheim), Manfred Schmitt (Gesangverein „Harmonie“ Hettigenbeuern), Erich Scheuermann (Männergesangverein Hettingen) sowie Karl Grimm und Gerhard Sauter (beide Männergesangverein „Frohsinn“ Walldürn) ihre Stimmen.

Nach einem gemütlichen Sektempfang und dem vom Seckacher „Sängerbund“ unter Leitung von Christa Parstorfer dargebotenen Gruß „Was ich dir wünsche“ dankte Landrat Dr. Achim Brötel seinen „Patenkindern“ für insgesamt „500 Jahre Sangeskraft“ und leitete über zur „Königsklasse“.

Als Ehrungspatin für die 60 und 65 Jahre lang aktiven Sänger fungierte mit Maria Löhlein-Mader die Vizepräsidentin des Badischen Chorverband.

60 Jahre: Für 60 Jahre aktives Singen ehrte sie Egon Schmitt (Gesangverein „Liederkranz“ Hardheim), Kurt Schweigert (Gesangverein Höpfingen), Helmut Korger (Männergesangverein „Frohsinn“ Mudau), Ludwig Schönit (Sängerbund Seckach) und Heinz Dörr (Männergesangverein „Frohsinn“ Walldürn).

65 Jahre: Seit 65 Jahren bereichern Irene Prokosch („Liederkranz“ Eberstadt), Leo Eberhard, Franz Frommhold und Werner Ullrich (Sängerbund Seckach) ihre Chöre. „Dieses respektable und vorbildhafte Engagement ist erst recht in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit“, fasste Löhlein-Mader ihr Lob zusammen.

In Bestform zeigte sich zum Abschluss der Gesangverein 1861 Höpfingen, dessen Abschiedshyme „Mit Gesang und froher Laune“ den Charakter der Matinee treffend beschrieb. Kreischorleiter Michael Wüst dankte zum Ende allen Sängern und den Ausrichtenden inklusive dem mit zeitgeschichtlichen Fakten auftrumpfenden Moderator Peter Schäfer und Andrea Egenberger-Henn, die zahlreiche Vorbereitungsarbeiten übernommen hatte. ad

