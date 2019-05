Situation in den Wäldern angespannt

Minister Peter Hauk infomierte sich in Höpfingen über den Zustand des Gemeindewaldes und stellte finanzielle Unterstützung des Landes in Aussicht.

Höpfingen. Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche weilte am Freitag MdL Peter Hauk (CDU) in Höpfinger Gefilden. Dieses Mal war der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz angereist, um Landwirte, Waldbesitzer, Kommune und Forst über die Fördermaßnahmen des Landes zum Erhalt des Waldes aufzuklären.

„Die Umwandlung des Waldes ist eine lange Geschichte“, stellte Bürgermeister Adalbert Hauck in seiner Begrüßung klar. So könne es gegebenenfalls sogar Jahrhunderte dauern, „bis man ihn so hat, wie man ihn möchte“. Problematischer sei jedoch die aktuelle Lage: „Es ist uns ein großes Anliegen zu wissen, wie es mit dem Wald weitergeht und wie man ihm so direkt wie nachhaltig helfen kann“, vergegenwärtigte er.

Forstbetriebsleiter Jörg Puchta verdeutlichte mit Diagrammen die geschichtliche Entwicklung der Baumarten auf Höpfinger Gemarkung und zeigte Wetterextreme der jüngeren Vergangenheit auf. Auch im Nachgang stellten die Witterungsereignisse des vergangenen Jahres mit langen Hitzeperioden, grassierender Dürre und daraus resultierenden Schäden in den Wäldern ein trauriges Kapitel dar: „Speziell die Fichten-Borkenkäfer-Gefährdungslage erreichte als bedenklich zu bezeichnende Ausmaße“, erklärte Puchta. Er verwies auf Douglasie und Schwarzkiefer, die in ihrem Bestand besonders stark gezeichnet wurden. „Für uns ist diese Situation sehr schwierig“, räumte auch Revierförster Klaus Hanke ein und bezeichnete Einzelwürfe als problematisch. Böten sie doch dem Borkenkäfer eine Steilvorlage.

Nachdem sich Forstkammerpräsident Max Reger auf mögliche Auswirkungen im Bereich des Holzmarkts berief, ging Peter Hauk auf den Ernst der angespannten Lage ein: „Wir müssen aber Perspektiven verbreiten, die auch wirklich Perspektiven sind.“ Er attestierte allen Anwesenden, mit den bestehenden Problemen umgehen zu können. Den Naturextremen möge man mit gewisser Nachsicht begegnen, wie er schilderte: „Wir arbeiten mit der Natur und müssen mit den Folgen des Klimawandels leben lernen“, hielt der CDU-Politiker fest.

Außerdem heiße es, selbst in negativ scheinenden Botschaften positiven Nachhall herauszufiltern: „Sicher macht die Zunahme solcher Wetterextreme der Gesellschaft zu schaffen, aber sie bewirkt gleichsam ein Umdenken“, hielt Hauk fest und nannte eine Frist von mehreren Jahrzehnten. „Würden wir hypothetisch ab morgen nur noch CO2-freie Waren produzieren, wären die Auswirkungen trotzdem noch in 40 Jahren allgegenwärtig“, sagte der Minister. Im Ganzen müsse man sich weiterhin aktiv für die Schlüsselworte „Holzverwendung“ und „Waldwirtschaft“ einsetzen, um die Waldwirtschaft in einem anderen Licht zu sehen. Schließlich sei der Wald „unser großer CO2-Speicher“.

„Hände nicht in den Schoß legen“

Im Bereich der Land- und Forstwirtschaft habe sich seit den 1970er-Jahren zwar Vieles getan. Es sei trotzdem nicht daran zu denken, die Hände in den Schoß zu legen. „Die technische Entwicklung beschert uns weiterhin einiges“, so Hauk. Er nannte in diesem Atemzug das Zwischenlagern und Zerhacken des nach diesem Prozess für den Borkenkäfer uninteressanten Holzes. Seine Ausführungen beendete er mit einer guten Nachricht: „Das Land unterstützt die Waldbesitzer auf vielfältige Art und Weise bei der Abwehr von Borkenkäferschäden. Ab sofort können Mittel für Maßnahmen des integrierten Waldschutzes nach Schadereignissen beantragt werden“, sicherte Hauk zu und nannte Beihilfen für Zwischentransport und -lagerung verwertbaren Rundholzes, die Wiederinstandsetzung von Waldwegen sowie das Hacken befallener Äste, Kronen und schwächerer wie unverkäuflicher Stämme. „Diese Maßnahme wurde extra dafür geschaffen, um Privat- und Kommunalwaldbesitzer bei der raschen Entnahme von bruttauglichem Material aus gefährdeten Beständen zu unterstützen und die Ausbreitung der Borkenkäferpopulation zu unterbinden“, betonte Hauk und versprach die Beratung und Unterstützung der Forstbehörden, deren Einsatz er würdigte.

Unterstützung gefordert

Nachdem Bürgermeister Adalbert Hauck über die Forstreform informierte, erbat Burkhard Trabold als Geschäftsführer des Maschinenrings Odenwald-Bauland mit Nachdruck die Unterstützung. „Das Land muss uns helfen“, verlangte er. Auf eine erfrischende Stärkung bei bestem Wetter folgte eine Vorführung des Altheimer Forstbetriebs Schreck. ad

