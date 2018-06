Sozialverband trägt ihre Handschrift

Anzeige

Höpfingen.Das Fest der goldenen Hochzeit feiern heute Leopold und Karin Lokotsch in Höpfingen. In ihrem Heimatort sind die Namen besonders eng mit der Ortsgruppe des Sozialverbands Deutschland (SoVD) verbunden.

Bereits im Jahr 1963 lernten sie sich während eines Chorauftritts in Walldürn kennen, wo Karin Lokotsch am 7. September 1948 das Licht erblickte, mit einer Schwester aufwuchs und nach dem Schulbesuch den Beruf der Friseurin erlernte.

Ihr Mann wurde am 13. Februar 1949 in Höpfingen geboren. Er hat mehrere Geschwister und absolvierte bei der Firma Schell seine Ausbildung zum Maschinenschlosser. Die Hochzeitsglocken läuteten am 28. Juni 1968 auf dem Engelberg. In den Folgejahren wurden dem Jubelpaar Sohn Andreas und Tochter Simone geschenkt.