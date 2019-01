Spannender Hallenfußball

Höpfingen.Anlässlich des „Sport-Winterprogramms“ des TSV stand am Samstag Höpfingens Sporthalle ganz im Zeichen von Hallenfußball. Zunächst präsentierte die TSV- Jugendabteilung neun F-Junioren- Teams bei der Fortsetzung des Bernhard-Hauk-Gedächtnis- Spielfestes und anschließend die TSV-Fußball-AH das 16. Emil-Schell-Gedächtnis-Turnier für AH- Mannschaften. Hierbei holte sich Dauer-Teilnehmer „SV Wettersdorf – Glashofen vor großem Publikum in einem mitreißenden Finale gegen den gastgebenden TSV erstmals den von Erika Schell gestifteten Wanderpokal.

Beim F-Junioren-Spielfest unter der Turnier- sowie Schiedsrichter- Leitung von Andre Kuschel und Jakob Hauck begeisterten Eintracht Walldürn I und II, TV Hardheim I und II, TSV Mudau, SV Gerichtstetten, JSG Brehmbachtal sowie TSV Höpfingen I und II. Alle Nachwuchsfußballer erhielten von Christel Hauk gestiftete Ehrenmedaillen. Beim AH-Turnier kämpfen acht Teams um den Einzug in die Halbfinalbegegnungen: In Gruppe A Titelverteidiger FC Grünsfeld, SV Großeicholzheim, „SpVgg Zommegwörfeld“ (Team von Spielern verschiedener Vereine) und FSV Walldürn; in der Gruppe B Eintracht Walldürn, FC Schweinberg, SV Wettersdorf/Glashofen und der TSV Höpfingen.

Der Zweitplatzierte der Gruppe B, SV Wettersdorf – Glashofen, wehrte sich im ersten Halbfinale erfolgreich – insbesondere durch Top-Leistung ihres Torwartes Andre Beuchert – dem großen Sturmdrang des SV Großeicholzheims, Erster der Gruppe A, und siegte mit 2:1. Ebenso knapp setzte sich in der anderen Halbfinalpartie der gastgebende TSV, der Sieger der Gruppe B, gegen die „SpVgg Zommegwörfeld“ durch.

Im kleinen Finale um Rang 3 brachte nach Remis in der regulären Spielzeit ein Neunmeterschießen die Entscheidung. Schließlich siegte „SpVgg Zommegwörfeld“ gegen den SV Großeicholzheim. Die Spannung steigerte sich im Endspiel: Da sah der heimische TSV neunzig Sekunden vor Spielende nach 2:0-Führung wie der sichere Sieger aus, doch der kampfstarke SV Wettersdorf – Glahofen egalisierte binnen Kürze. Somit musste erneut ein „Neunmeterschießen“ den Sieger ermitteln: Und dieser sollte der SV Wettersdorf – Glashofen sein. Er behielt mit 4:3 die Oberhand gegen die Gastgeber.

Das für das Turnier verantwortliche TSV-AH-Führungstrio mit Thorsten Weidner, Jochen Schmid und Patrick Dorner überreichte allen Mannschaften Preise und ehrte die treffsichersten Torschützen Matthias Sauer und Hubert Odenwald (beide SV Wettersdorf-Glashofen).

Dankesworte galten allen Gönnern und Helfern, den Turnierleiterm Uwe Todtenhaupt, Sven und Noah Böhrer, den Schiedsrichtern Rudi Strachon und Rainer Apfelbacher sowie der Höpfinger DRK-Bereitschaft und der Gemeinde. ro

