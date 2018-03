„Spielgemeinschaft hat sich bestens bewährt“

Anzeige

Höpfinen.In der Mitgliederversammlung der Tischtennisabteilung des TSV Höpfingen am Freitag blickten die Verantwortlichen auf die Verbandsrunde 2016/17 zurück. In einer Spielgemeinschaft mit der Tischtennisabteilung der Sportgemeinde Walldürn nahmen drei Herrenmannschaften sowie je ein Jugend- und Schülerteam am Spielbetrieb teil.

Die erste Herrenmannschaft ging in der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen an den Start und belegte einen hervorragenden vierten Platz. Die zweite Herrenmannschaft schloss die Saison in der Kreisliga auf einem guten siebten Platz ab. Die dritte Mannschaft ging in der Kreisklasse A auf Punktejagd und erreichte Platz fünf. Die neu formierte Jugendmannschaft nahm in der Kreisliga am Spielbetrieb teil und errang einen Mittelfeldplatz. Die Schülerinnen waren das Aushängeschild der Tischtennisabteilung. Kyra Wüst, Ina Schweitzer, Pia Streckert, Mailin Schell und Pia Schweitzer erkämpften sich mit 22:6-Punkten die Vizemeisterschaft.

In der laufenden Runde steht die erste Herrenmannschaft in der Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen nach 14 von 18 Spieltagen mit 19:9 Punkten und 110:68 Sätzen auf Platz drei. Die zweite Herrenmannschaft belegt in der Kreisliga nach zwölf Spieltagen den vierten Rang (16:8 Punkte und 89:63 Sätze). Die dritte Herrenmannschaft rangiert in der Kreisklasse A nach zwölf Spieltagen auf Platz drei (18:6 Punkte und 92:45 Sätze).