Ständchen für Werner Trunk

Waldstetten.Mit einem Ständchen gratulierte der Gesangverein „Frohsinn“ Waldstetten seinem Ehrenmitglied Werner Trunk am Samstag im Schönstattzentrum nachträglich zum 80. Geburtstag. Unter der Leitung von Dirigent Michael Henn wurden die Lieder „Ich wollte nie erwachsen sein“ und „Zeit ist ein Geschenk“ vorgetragen. Vorsitzender Herbert Frisch würdigte das langjährige Engagement des Jubilars, der sich von 1961 bis 2007 als Sänger im Bass aktiv in den Chor eingebracht hat und auch von 1984 bis 2004 als Beisitzer Verantwortung im Vorstand übernommen hat. „Neben dem grünen Kittel unserer Vereinskleidung hattest Du auch noch einen grünen Arbeitskittel“, so Frisch weiter, der damit das Engagement von Werner Trunk als Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft Waldstetten-Erftal von 1991 bis 2003 sowie seine Tätigkeit im Ortschaftsrat von 1975 bis 1984 hervorhob. Bevor sich der Chor mit dem vor Lebensfreunde und Zuversicht sprühenden Gospel „Siyahamba“ verabschiedeten, dankte Werner Trunk für die Glückwünsche und brachte seine Verbundenheit mit dem Gesangverein zum Ausdruck. HF