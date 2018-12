Starke Präsenz vor Ort

Höpfingen.Gemütlichkeit kennzeichnete am Sonntag die Adventsfeier des SoVD-Ortsverbands Höpfingen im Gasthaus „Zum Ochsen“. Vorsitzender Leopold Lokotsch und die SoVD-Mitglieder freuten sich über den Besuch des CDU-Bundestagsabgeordneten Alois Gerig.

Geschenke verteilt

Im Mittelpunkt des Nachmittags standen gute Gespräche bei Kaffee, Tee und Kuchen sowie das gemeinsame, von Karl Kaiser am Akkordeon begleitete, Singen traditioneller Weihnachtslieder. Der Höhepunkt war die Tombola mit Verteilung der Geschenkpäckchen durch den Nikolaus.

In ihren Grußworten bekundeten Bürgermeister Adalbert Hauck und Alois Gerig ihre große Sympathie mit der SoVD-Gruppe, die mit ihren sozialen Angeboten zum Wohl der Menschen, der Rechtsberatung und der starken Präsenz vor Ort nicht nur Akzente setze, sondern auch das beruhigende Gefühl einer gewissen Sicherheit vermittle. Gerig brachte das Wirken mit der gegenwärtigen gesellschaftlichen Lage in Deutschland in Verbindung, während Hauck noch den „guten Zusammenhalt im Verein und in Höpfingen“ lobte.

Vorsitzender Lokotsch bedankte sich bei allen Helfern und Besuchern sowie den Vorstandsfrauen, die den Kuchen gebacken hatten. ad

