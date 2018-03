Steigende Nachfrage nach DLRG-Angebot

Anzeige

Einige Jugendliche sind wöchentlich in der Schwimmausbildung aktiv, helfen bei den Wertstoffsammlungen mit und übernehmen Bademeisterdienste.

Erfolgreiche Ausbildung

Einen umfassenden Jahresbericht erstattete die Technische Leiterin Schwimmen Sandra Dörr. An 37 Übungsabende nahmen durchschnittlich 40 Mitglieder teil. Einige dieser Teilnehmer stehen mittlerweile als Hilfsausbilder jeden Mittwoch begeistert am oder im Becken. Wie gut die Schwimmausbildung der DLRG Höpfingen angenommen werde, zeige die stetig wachsende Warteliste.

2017 wurden folgende Schwimmprüfungen abgelegt: 14 Kinder errangen ihren Swimmy, zwölf Kinder schafften das Seepferdchen, 14 das Jugendschwimmabzeichen in Bronze und Silber. Das Jugendschwimmabzeichen in Gold wurde einmal erreicht.

Am Vereinsschwimmen beteiligten sich 33 Mitglieder. Bei den Bezirksmeisterschaften in Walldürn war die Ortsgruppe stark vertreten. Von sechs Mannschaften belegten vier den ersten Platz, die beiden anderen Mannschaften erschwammen sich die Silber- und Bronzemedaille. Gute Leistungen gab es auch bei den Badischen Meisterschaften in Walldürn, berichtete Sandra Dörr.

Einsatzleiter Nico Schmelcher informierte über die Aktionen des Einsatztrupps. An mehreren Dienstabenden thematisierte man einsatzspezifische Themen und die Pflichtunterweisungen. Der Einsatztrupp wurde 2017 zu einem Einsatz in Neckargerach alarmiert. In Weinheim gab es zwei Wachlager.

In Vertretung des Technischen Leiters Tauchen , Jens Kuhn, berichtete Nico Schmelcher auch über diese Aktivitäten: „Dreikönigstauchen“ in Freudenberg, Besuch der Messe „Boot“ in Düsseldorf, Fortbildung „Erste Hilfe“ bei Tauchunfällen, Tauchausbildungswochenende in am Attersee (Österreich) sowie Wachlager in Weinheim gehörten zu den Aufgaben dieses Bereichs.

Der Jahresbericht der beiden Jugendleiter, Lea Willer und Sina Reinhard, zeugte von kreativen Unternehmungen. Da ging es um das „Schlafanzugschwimmen“, die Ortsrallye oder das Minilager in der Waldhütte Waldstetten. Auch den Ferienspaß der örtlichen SPD gestaltete die DLRG-Jugend wieder mit. Höhepunkt war die fünftägige Ferienfreizeit im Bayerischen Wald.

Über ressortübergreifende Tätigkeiten berichtete Daniel Bergt. Der Bade- und Saunabetrieb wurde an 54 Tagen mit 220 Aufsichtsstunden abgedeckt. Höpfingen war Veranstaltungsort für Lehrgänge des Bezirks Frankenland.

Als Schriftführerin Lena Mechler führte aus was in den insgesamt elf Vorstandssitzungen, in konstruktiven Gesprächen und Diskussionen, arbeitsintensiv thematisiert wurde.

In ihrem Bericht nannte Kassenwartin Christa Streckert die Haupteinnahmequellen: Mitgliedsbeiträgen, Ausbildungspauschalen und Erlöse der Wertstoffsammlungen. Bei den Ausgaben lag der Schwerpunkt bei den Sachkosten für den Wasserrettungsdienst. Die insgesamt positive Entwicklung ermöglichte es, die Rücklagen um 10 000 Euro zu erhöhen.

Als künftige Ausgabe nannte Streckert die Ablösung des Einsatzfahrzeugs. Außerdem werde nach einer langfristigen, finanzierbaren Lösung für die Unterbringung des Rettungsdienstfahrzeuges und des Bootsgruppensprinters gesucht.

Die Neuwahlen hatten folgendes Ergebnis: Als Kassenwartin wurde Lena Mechler gewählt. Zuständig für die Buchungen ist Cornelia Bergt. Sandra Dörr übernahm das Amt der Schriftführerin. Denise Streckert wurde als Technische Leiterin SAN gewählt,. Als Jugendleiter waren Sina Reinhard und Lea Willer bereits im Januar vom Jugendvorstand bestätigt worden.

Ehrungen

Für zehnjährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Noah Böhrer, Edwin, Roraslier, Martin und Michelle Schweigert, Luca Schmid, Chiara Pahl, Lenny Beuchert, Jonathan Ruff, und Paul Keilbach.

25-jährige Mitgliedschaft: Rico Fischer, Nico Schmelcher und Steffen Heckmann. 40-jährige Mitgliedschaft: Sven Dargatz. 50-jährige Mitgliedschaft: Norbert Schuhmacher, Wendelin Böhrer, Thomas Steinbach, Elmar Farrenkopf und Martina Link. WB

