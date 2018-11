Sternsinger-Aktion geht in die nächste Runde

Hardheim.Während die Presse erst vor kurzem berichtete, dass die Sternsinger bei der Aktion Dreikönigssingen 2018 mit 48,8 Millionen Euro so viel Geld wie noch nie zuvor sammelten, startete die Aktion 2019 am Mittwoch in die nächste Runde.

Bei einem gemeinsamen Sternsinger-Fit-Abend im Pfarrheim in Hardheim stimmten sich rund 30 Organisatoren der Sternsinger-Aktionen aus den beiden Dekanaten Mosbach-Buchen sowie Tauberbischofsheim auf die kommende Aktion Anfang nächsten Jahres ein. Ein Vertreter des Kindermissionswerks, Matthias Leis, erläuterte den Verantwortlichen der örtlichen Aktionen das Thema der diesjährigen Aktion. Neben vielen Informationen zum Beispielland Peru wurden Methoden selbstständig ausprobiert. Platz für kollegialen Austausch der Verantwortlichen untereinander war ebenfalls gegeben. Viele von ihnen nutzen den Fit-Abend, organisiert durch die beiden Jugendbüros Mosbach-Buchen und Tauberbischofsheim, um sich auf die kommende Aktion einzustimmen und mit anderen Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen. Unter dem Motto: „Wir gehören zusammen“, werden in ganz Deutschland am Wochenende vom 4. bis 6. Januar wieder tausende engagierte Kinder Spenden für hilfsbedürftige Kinder in der ganzen Welt sammeln. Ganz besonders wird sich dieses Jahr auf Kinder mit geistiger und/oder körperlicher Beeinträchtigung fokussiert, denen die notwendige Hilfe oftmals verwehrt bleibt, da sie für sie und ihre Familien zu teuer ist.

Menschen gehören zusammen

Im Wort „zusammen“ steckt mehr, als man zuerst vermutet: Denn allein kann kein Kind aufwachsen, kein Jugendlicher Orientierung finden und kein Erwachsener ein erfülltes Leben führen. „Die Menschen gehören zusammen, sind eine Gemeinschaft – in aller Verschiedenheit“, wurde den Teilnehmern der Veranstaltung erklärt. „Besonders dann, wenn wir ein gemeinsames Ziel haben, spüren wir, wie wichtig diese Gemeinschaft ist. Wer ausgeschlossen ist, nicht dazugehören darf, den schmerzt diese Erfahrung.“ Weltweit erfahren gerade Kinder mit Behinderung viel zu oft, was es bedeutet, außen vor zu bleiben, skeptisch angeschaut oder bemitleidet zu werden. Deshalb werden bei der kommenden Aktion besonders diese Kinder in den Blick rücken. Allerdings nicht in einen Blick, der zunächst die Bedürftigkeit wahrnimmt oder Leid vermutet, sondern in den Blick, in den Gott selbst uns hineinnimmt: den Blick auf jeden Menschen als sein geliebtes Kind.

Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene, die gerne bei der Durchführung der Sternsinger-Aktion im kommenden Januar mithelfen möchten, können sich bei den jeweiligen Verantwortlichen vor Ort melden.

