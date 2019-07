Stets zum Wohle aller Bürger gehandelt

Höpfingen.Klare Worte fand Bürgermeister Adalbert Hauck, als er am Montagabend die konstituierende Sitzung des neuen Höpfinger Gemeinderats mit Verabschiedung ausscheidender Räte eröffnete. „Wir befinden uns an einem außergewöhnlichen Ort, an dem eine außergewöhnliche Sitzung stattfindet“, betonte er im Hinblick auf die Obst- und Festhalle als Tagungsort.

Personeller Wechsel

In seiner Begrüßung brachte er den Anlass sowohl mit einer Zäsur als auch mit gewisser Kontinuität in Verbindung. Während mancher personelle Wechsel die Zäsur verkörpere, gelte die Fortschreibung der demokratischen Tradition kommunaler Selbstverwaltung mit engagierten Bürgervertretern als Beweis für Kontinuität. In diesem Kontext lobte Hauck die Bereitschaft aller Kandidaten zur Mithilfe und bezog auch die Nichtgewählten mit in seinen Dank ein: „Es erfordert viel Mut, öffentlich für ein solches Amt zu kandidieren und dabei das Risiko einzugehen, nicht die nötigen Stimmen für den Einzug zu erhalten.“

Ein noch größerer Dienst sei freilich die Ausübung des Gemeinderatsmandats – bedeute es doch, aktiv für die freiheitlich-demokratische Grundordnung Deutschlands und die damit einhergehenden Werte einzustehen.

Zahlreiche Themen

Auf den neuen Gemeinderat warten zahlreiche Themen: „Die Bandbreite reicht von der Erhaltung des Familienbads über die interkommunale Zusammenarbeit und die Stabilisierung der Finanzlage bis hin zur Ansiedlung eines Lebensmittel-Nahversorgers“, ließ Hauck wissen.

Reine Formsache war, wie die Wahl der Bürgermeister-Stellvertreter Helmut Häfner (1. Stellvertreter), Andreas Fürst (2. Stellvertreter) und Herbert Frisch (3. Stellvertreter), auch die der jeweiligen Mitglieder von Bauausschuss und Sanierungsausschuss, Finanz- und Verwaltungsausschuss, Schul- und Kulturausschuss sowie die Entsendung von Gemeinderäten in den Gemeindeverwaltungsverband, den Abwasserzweckverband und das Kuratorium „Kindergarten Höpfingen“.

Die Nachfolge des in der kommenden Sitzung zu verabschiedenden Waldstettener Ortsvorstehers Helmut Hartmann tritt der einstimmig gewählte, den Gemeinderat als beratendes Mitglied verstärkende Andreas Schäfer an. Zu seiner Stellvertreterin wurde Helga Frisch gewählt. Bürgermeister Hauck beglückwünschte die Neugewählten und gab bekannt, dass die Verabschiedung Helmut Hartmanns gleichsam in würdigem Rahmen stattfinden wird. Einstimmig beschlossen wurde schließlich eine Satzungsänderung über die Entschädigung für die ehrenamtliche Tätigkeit der Gemeinderäte.

Nachdem Bürgermeister Adalbert Hauck mit dem Hinweis auf eine korrekt verlaufene Wahl den Weg für die Verpflichtung der Räte ebnete, bedankte er sich beim Hauptwahlausschuss und Haupt-/Bauamtsleiterin Lisa Bender, ehe er zur Ehrung und Verabschiedung der ausscheidenden Ratsmitglieder überleitete.

Verabschiedungen

Verabschiedet wurden insgesamt sechs Mitglieder. Martin Wild war seit Januar 2016 als Nachrücker für Roland Stolz im Gremium und Mitglied in Finanz-, Schul- und Kulturausschuss. Dieter Goldschmitt, Gemeinderat von 1989 bis 1999 und wieder seit Juli 2014, war Mitglied im Finanz- und Verwaltungsausschuss, im Bauausschuss und im Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn. Jürgen Kuhn, Gemeinderat von 2001 bis 2009 und wieder seit Juli 2014, war Mitglied im Sanierungsausschuss und im Kuratorium „Kindergarten Höpfingen“.

Im Juli 2009 war Markus Löffler ins Gremium eingezogen. Er war Mitglied im Schul- und Kulturausschuss, Themenschwerpunkt Waldstetten. Ebenfalls seit Juli 2009 gehört Michael Volk dem Gemeinderat an. Er war Mitglied im Schul- und Kulturausschuss, im Abwasserzweckverband und im Kuratorium „Kindergarten Höpfingen“. Stefan Michel war Mitglied des Gemeinderats seit September 2004 sowie Mitglied im Bauausschuss, im Schul- und Kulturausschuss, in Abwasserzweckverband und im Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn.

In seiner Laudatio dankte Bürgermeister Adalbert Hauck den „verdienten Kommunalpolitikern“ für ihr über Jahre hinweg in vorbildlicher Art und Weise gezeigtes bürgerschaftliches Wirken zugunsten Höpfingens und damit der Allgemeinheit. Bei der Vergabe der Ehrenurkunden und Präsente hob er hervor, dass Markus Löffler, Michael Volk und Stefan Michel aufgrund ihrer Zugehörigkeit über mehrere direkt aufeinander folgende Wahlperioden die selten vergebene Ehrenurkunde aus Glas erhalten. Der Dank ging auch an die jeweiligen Gattinnen.

Gute Wünsche

Die Fraktionssprecher Martin Sauer (CDU-Bürgerliste), Herbert Frisch (Freie Wähler) und Thomas Greulich (SPD) ermutigten zu fortschritts- und zukunftsorientiertem Denken. „Unsere Gemeinde bietet genügend Handlungsbedarf, der neue Schritte für bessere Lösungen erfordert“, hielt Herbert Frisch fest, während Thomas Greulich und Martin Sauer dem bisherigen Gemeinderat den Stellenwert eines „kollegialen Gremiums“ attestierten, dessen Handeln und Entscheiden stets zum Wohle aller von der Sache und nicht von persönlichen Fehden dominiert wurde. Dem schloss sich Bürgermeister Adalbert Hauck mit seinen abschließenden Worten an. „Dieser Gemeinderat hat vorbildliche Arbeit geleistet“, hielt er fest und dankte seinen Stellvertretern Andreas Fürst, Helmut Häfner (zuvor Roland Stolz) und Herbert Frisch.

