Streifzug durch die Musikgeschichte

Der Liederabend des Gesangvereins Höpfingen in der Obst- und Festhalle war dem 25-jährigen Bestehen des Gemischten Chors gewidmet. Zahlreiche Sänger befreundeter Vereine feierten mit.

Höpfingen. Gute Laune und gute Musik fuhren die am 43. Liederabend des Gesangsvereins Höpfingen beteiligten Ensembles am Samstag in der Obst- und Festhalle auf. Das Spektrum reichte von Belcanto bis Folklore und zeitgenössischem Pop.

Der Abend stand unter dem Motto „25 Jahre Gemischter Chor“ – und genau dessen Mitglieder eröffneten das Konzert auf schwungvolle Weise mit dem Potpourri „American Folksongs“, ehe Vorsitzender Georg Berberich die zahlreichen Besucher begrüßte und auf die „nicht mehr wegzudenkenden Geburtstagskinder des Gemischten Chors“ einging.

Mit dem andächtigen Schlager „Der Mond hält seine Wacht“ wurde der Bogen zu einem echten Klassiker gespannt: Die von Gerhard Bönig dirigierten und am Piano begleiteten Sängerinnen und Sänger stimmten den Hit „Brennend heißer Wüstensand – so schön war die Zeit“ an, der durch Freddy Quinn ein Stück Schlagergeschichte des 20. Jahrhunderts schrieb. Unter reichem Beifall verließen die Jubilare die Bühne, ehe der zehnköpfige Kinderchor Waldstetten als Gute-Laune-Chor brillierte: Nach dem sich als Bekenntnis zu Optimismus und Zuversicht verstehenden Erfolgsschlager „Sowieso“ von Mark Forster wurde mit dem durch Chorleiter Michael Henn äußerst originell bearbeiteten „Hakuna Matata“ die Erkennungsmelodie von Timon und Pumbaa aus dem „König der Löwen“ präsentiert. Die Jugend kam beim Publikum bestens an und erhielt kleine Gastgeschenke als Dank für ihre leidenschaftliche wie herzerwärmende Darbietung.

Von tiefsinnig bis heiter

Mit ihrer Liedauswahl wussten auch die Sänger des von Christine Oechsner dirigierten Leibenstadter Männerchors zu gefallen. Auf die getragene, perfekt in den Spätherbst passende Ode an den „Abendfrieden“ folgte das gerade durch seinen Text sehr tiefsinnige und zum Nachdenken anregende Stück über den im Käfig aus Gefühl sitzenden „Bajazzo“, ehe Udo Jürgens’ 1977 veröffentlichter Klassiker „Griechischer Wein“ zum Mitsummen einlud. Für den richtigen Ton am Piano sorgte Alexander Graf, dessen Begleitung gleichsam den von Marius Müller-Westernhagen 1994 mit nonchalantem Witz interpretierten Song „Es geht mir gut“ veredelte.

Bereits vor seinem eigentlichen Auftritt wurde der Gemischte Chor Waldstetten frenetisch umjubelt. Das von Michael Henn dirigierte Ensemble wurde den Vorschusslorbeeren gerecht: Sowohl der fürstliche „Festhymnus“ als auch der Ohrwurm „Liebeskummer lohnt sich nicht“ – 1964 von Siw Malmkvist interpretiert und 25 Jahre später von G.G. Anderson gecovert – und der launige Titel „Doo Dub Dah“ boten beste Abendunterhaltung.

Das versprachen auch die Sänger des Männerchors Höpfingen. Unter dem Taktstock von Gerhard Bönig konfrontierten sie die Zuhörer mit „Kurfürst Friedrich“, grüßten mit den voll Anmut und Würde besungenen, den Sonntag einläutenden „Glocken der Heimat“ und dem herzlichen Lied „Fröhliche Welt“.

Musikalische Kostbarkeiten

Nach kurzer Pause setzte der ebenfalls von Gerhard Bönig geleitete Chor „Vocalis“ den Notenexpress fort – und zwar mit dem getragenen Werk „A Clare Benediction“. Weiter ging es mit zwei besonderen musikalischen Kostbarkeiten: 1989 veröffentlicht, schlug der erste Hit von Pe Werner als selbstironische Hymne an die angeblich gesprächigen, kichernden, ausflippenden und intrigierenden „Weibsbilder“ auch in der Darbietung von „Vocalis“ voll ein.

Gekrönt wurde dieser amüsante Song vom nicht minder subtilen Kracher „In jeder Frau steckt ein Stück Hefe“, ehe die Ballade „Go with a Song in your Heart“ den Part der Höpfinger Damen auf elegante Art abrundete. Ähnlich vielseitig präsentierte sich der Gesamtchor Waldstetten, der nach dem mitreißenden Schlager „Auf uns!“ das beschwingte Spiritual „Yakanaka Vangheri“ anstimmte. Dabei ergänzten sich die hohen und tiefen Stimmen auf vortreffliche Weise.

Mit einem weiteren Gemischten Chor näherte sich der Abend seinem Ende: Von Christine Oechsner dirigiert, nahmen die Sängerinnen und Sänger aus Leibenstadt die Zuhörer mit auf einen Streifzug durch anspruchsvolle Popmusik und überzeugten mit „Ich wollte nie erwachsen sein“ nach Peter Maffay, „Halleluja“ des erst 2016 verstorbenen US-Songwriters Leonard Cohen, „Weit weit weg“ als größtem Hit des Österreichers Hubert von Goisern und der im Oktober 1987 veröffentlichten, bis auf Platz zwei der deutschen Hitparade vorgestoßenen Münchner-Freiheit-Single „Solang’ man Träume noch leben kann“.

Bevor die Gastgeschenke verteilt wurden, gab sich der Höpfinger Gesamtchor die Ehre: Mit „Over my Head“, „Rock my Soul“ und „Amazing Grace“ endete ein Liederabend, dessen Beiträge durchweg das Prädikat „wertvoll“ verdienen.

Auch die Moderation des Abends durch Kerstin Schuh war ein Volltreffer: Mit viel Charme präsentierte sie allerhand Anekdoten und Bonmots, ohne ein Lückenbüßer zu sein: Gerade ihre Hintergrundinformationen gaben dem Liederabend den Feinschliff. ad

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.11.2018