Strickrekord wird angepeilt

Höpfingen.Für den Strickrekordversuch wird beim Heimatverein und von der Spinnstube, die auch die Idee für diese Aktion hatte, kräftig die Werbetrommel gerührt. Hunderte Flyer sind schon unter die Leute gebracht, die ersten fixen Anmeldungen sind schon registriert.

Der „Strickrekord-Tag“ ist am Sonntag, 29. September, beim Quetschefescht. Jeder kann dabei kostenlos auf Rekordjagd gehen: Nur 30 Minuten Stricken muss er dafür.

Die „Strickzeit“, die für den Rekordversuch zählt, wurde von 15.30 bis 16 Uhr festgelegt. Zuvor finden traditionsgemäß der Festzug und das Ballonfliegen statt. Dann wird der Festplatz ab der Obst- und Festhalle zum Strickplatz ausgewiesen. Um 15 Uhr ist Anmeldeschluss.

30 Minuten Stricken am Stück

Vergeben wird dabei eine Startnummer. Sie ist personenbezogen und wird bei einem etwaigen Regelverstoß einbehalten und von der Gesamtanmeldezahl abgezogen. Jeder Teilnehmer soll sich seine eigene Sitzgelegenheit, einen Schirm (gegen Sonne und Regen) und natürlich Strickzeug und Wolle mitbringen. Auf jeden Fall kann jeder kostenlos auf Rekordjagd gehen und sich am Ende als Rekordhalter fühlen. Der „Badische Rekord“ wird auf jeden Fall drin sein.

Die Regeln: Es muss 30 Minuten am Stück gestrickt werden. Dabei sind auch eine Strickliesel, Stricken mit Nadelspiel und Nadel-Seilsystemen oder Stricken mit den Händen erlaubt, aber kein Häkeln oder andere Handarbeiten.

Es darf nicht lange abgesetzt werden, also kein langes Maschenzählen, Brotzeit machen oder lange Pausen, um sich zu unterhalten, kein Aufstehen oder dem Nachbar bei einem Strickproblem helfen. Die Geschwindigkeit spielt keine Rolle. „30 Minuten gemeinsames Stricken am Stück“ ist sozusagen der „rote Faden“ beim Rekordversuch am Sonntag, 29. September, in Höpfingen. Strickfans aus der Region treffen sich in Höpfingen, machen mit, stricken mit und werden Teil einer Strickrekordfamilie. Viele zusammen können alle den Rekord in den Odenwald holen. wg

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.08.2019