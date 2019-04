Sven Görlitz spricht über „Naturgarten“

Höpfingen.Um naturnahe Gartengestaltung und ihre Bedeutung für die Artenvielfalt geht es beim Vortrag „Der Naturgarten“ von Sven Görlitz, unabhängiger Gartenberater des Verbands Wohneigentum Baden-Württemberg, am Donnerstag, 25. April, um 19.30 Uhr in der Höpfinger Obst- und Festhalle. Alle an diesem Thema Interessierten sind willkommen, die Veranstaltung ist kostenlos.

„Momentan erleben wir bei uns einen Rückgang der Artenvielfalt“, erklärt Görlitz. „In der freien Landschaft beherrschen landwirtschaftliche Nutzflächen das Bild, und in den Hausgärten Pflasterflächen, Rasen und Steinwüsten.“ In diesem Vortrag wird gezeigt, wie man mehr Natur und Vielfalt in den Garten bringt, beispielsweise durch entsprechende Pflanzungen, das Anlegen verschiedener Lebensbereiche und den Bau von Nisthilfen.

