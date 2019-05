Tag der offenen Tür in St. Martin

Höpfingen.Im Januar ist die Kindertagesstätte St. Martin eingeweiht worden. Sie öffnete am Samstag im Rahmen eines „Tags der offenen Tür“ ihre Pforten für die ganze Bevölkerung, verbunden mit einem Kindergartenfest. Das abwechslungsreiche Programm begann am Morgen mit einem fröhlichen, von Gemeindereferentin Claudia Beger geleiteten Gottesdienst in der Schulaula.

Mit einem gemütlichen Brunch näherte man sich der Mittagszeit. Beim launigen Kasperletheater blieb kein Auge trocken.

Am Nachmittag konnten die neuen, in ehemaligen Klassenzimmern der früheren Höpfinger Hauptschule eingerichteten Räumlichkeiten besichtigt werden. Eine Pause konnte sich die zahlreichen Besucher bei Kaffee und Kuchen gönnen. ad

