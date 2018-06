Taxi und Bus kollidierten

Anzeige

Höpfingen.Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am Montag gegen 9.45 Uhr an der Einmündung der Gneisenaustraße auf die Bundesstraße in Höpfingen. Ein 53-jähriger Taxi-Fahrer wollte von der Gneisenaustraße aus nach rechts auf die Bundesstraße in Richtung Höpfingen fahren. Dort kam es zur Kollision mit einem mit Fahrgästen besetzten und in Richtung Hardheim fahrenden Linienbus. Der Aufprall war so heftig, dass das Taxi zu Seite geschoben wurde. Der Taxifahrer sowie der Lenker des Busses und dessen Fahrgäste blieben unverletzt. Der Bus konnte weiterfahren. Für das Taxi, an dem ein Schaden von 25 000 Euro entstand war die Fahrt zu Ende. Dieses musste abgeschleppt werden.