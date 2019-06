Teilnahme am Landeswettbewerb

Höpfingen.Durch die Erstplatzierung der Jugendrotkreuzgruppe des JRK Höpfingen beim Kreiswettbewerb in Unterbalbach nimmt die JRK-Gruppe am Landeswettbewerb der Stufe 2 – 13 bis 16 Jahre (Jahrgang 2003-2006) – in Weil der Stadt am Samstag teil.

Für den JRK-Landeswettbewerb qualifizierten sich 19 Jugendrotkreuzgruppen aus Baden-Württemberg. Die Jugendrotkreuzgruppe Höpfingen besteht aus elf Jugendrotkreuzlern. Sie werden von den Gruppenleiter Beatrix Hilpert und Michaela Greß betreut. Im Rahmen des Wettbewerbs müssen die JRKler ihr Erste-Hilfe- und Rot-Kreuz-Wissen, die Kreativität und Teamwork an verschiedenen Stationen spielerisch unter Beweis stellen. In den allen Aufgabenbereichen bewerten die Schiedsrichter nicht nur das Wissen und Fähigkeiten, sondern auch die Gruppenzusammenarbeit.

