Anzeige

Aufgrund der recht langen Kampagne wird am 26. Januar der „Beescheball“ eingeschoben. Die Prunk- und Fremdensitzung findet am 2. März statt.

Nach der Beteiligung an den Umzügen in Hardheim (3. März) und Höpfingen (4. März) endet die Kampagne mit dem Kindernachmittag am 5. März und der „Beeschevesper“ am 8. März.

Angedacht ist fernerhin ein zweiter Workshop zum „Beesche binden“ (Besenbinden) mit Manfred Blau. ad

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.03.2018