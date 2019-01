Termine des VdK-Ortsverbandes

Höpfingen.Bei der Generalversammlung des VdK-Ortsverbands Höpfingen-Waldstetten gab Vorsitzender Herbert Häfner die Terminübersicht für das Jahr 2019 bekannt. Der Kaffeenachmittag findet am Mittwoch, 15. Mai, ab 14.30 Uhr im Gasthaus „Ochsen“ statt. Zum Vespernachmittag trifft man sich am Donnerstag, 19. September, ab 14.30 Uhr in der Bürgerstube im alten Rathaus am Plan. Die Advenstfeier findet am Mittwoch, 4. Dezember, ab 14.30 Uhr im „Ochsen“ statt. Die nächste Generalversammlung steht am Sonntag, 12. Januar 2020, ab 14.30 Uhr ebenfalls im „Ochsen“ an. ad

