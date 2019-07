Tierliebes Ehepaar heiratete vor 50 Jahren

Höpfingen.Das Fest der goldenen Hochzeit begehen an diesem Donnerstag Renate und Harald Walter aus Höpfingen.

Die Jubilarin wurde am 16. März 1950 in Amorbach geboren und wuchs mit zwei Brüdern in Schneeberg auf. Ihr Berufsleben begann 1964 in der Schneiderei Trunk; von 1966 bis 1971 arbeitete sie in der damaligen Amorbacher Kleiderfabrik Bauer und später noch einmal zwischen 1987 und 1990 in der Walldürner Firma Düchting/ARI. Aus gesundheitlichen Gründen trat sie 1990 in den Vorruhestand.

Harald Walter stammt aus Höpfingen, wo er am 19. November 1947 das Licht der Welt erblickte. Er wuchs mit zwei Schwestern auf. Bei der Firma Schell erlernte er den Beruf des Maschinenschlossers.

Bis zum Konkurs des Unternehmens wirkte er im Lehrbetrieb als Dreher, ehe er noch einige Jahre in der Buchener Firma Beyer arbeitete.

Tierliebes Ehepaar

Geheiratet wurde am 1. August 1969 im Kloster Engelberg bei Großheubach; kurz danach wurde dem Ehepaar eine Tochter geschenkt.

Zur Familie gehören heute noch der Schwiegersohn und ein Enkelkind. Und natürlich die Kätzchen: „Ich habe zeitweilig über 100 Katzen pro Jahr aufgezogen“, erklärt die tierliebe Renate Walter, die ab 1992 im Tierschutzverein Buchen tätig war und seit 1997 in der Tierhilfe Miltenberg aktiv ist. Bis heute sind die im Haus lebenden, mit viel Liebe gepflegten Katzen neben der Familie das ganze Glück des Jubelpaars.

Die Fränkischen Nachrichten schließen sich den sicherlich zahlreichen Glück- und Segenswünsche gerne an. ad

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.08.2019