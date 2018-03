TSV ernannte Jürgen Kuhn zum Ehrenvorsitzenden

Anzeige

Höpfingen.„Eine außergewöhnliche und historische“ Jahreshauptversammlung des TSV Höpfingen ging am Freitag im vollbesetzen Sportheim kurz vor Mitternacht nach nahezu vier Stunden zu Ende. Der Vorsitzende Jürgen Kuhn, der ab 1992 als Stellvertreter seines Freundes Bernhard Hauk, und seit 2012 als Nachfolger des früh verstorbenen Vereinschefs die Geschichte des derzeit 1301 Mitglieder zählenden Vereins prägte, gab das „Zepter“ an das neugewählte Führungsquartett Verena Dorner, Steffen Kuhn, Dominik Mechler und Michael Volk weiter. Somit führt erstmals ein Vorstandsteam den Verein mit seinen acht Abteilungen an. Die Mitglieder würdigten die Leistung von Jürgen Kuhn und wählten ihn zum sechsten Ehrenvorsitzenden in der 107-jährigen Vereinsgeschichte.

Verein in „guter Verfassung“

Neuwahlen beim TSV Bürgermeister Adalbert Hauck würdigte vor den Neuwahlen den TSV als „tollen Botschafter der Gemeinde“. Dieser wird zukünftig erstmals von einem „Quartett“ geführt: Verena Dorner (bisher 3. Vorsitzende, gewählt für zwei Jahre), Steffen Kuhn(bisher Kassier, gewählt für ein Jahr), Dominik Mechler (bisher Geschäftsführer, gewählt für zwei Jahre und Michael Volk (bisher 2. Vorsitzender, gewählt für ein Jahr). Das Ergebnis der weiteren Wahlen: neuer Geschäftsführer Oliver Knörzer (für Dominik Mehler), Beisitzer Harald Berberich, Jens Berberich, Steven Bundschuh, Günter Eiermann, Thorsten Eisenhauer, Walter Hilpert, Markus Kaiser, Rudi Malsam, Lena Mechler, Kirsten Müller, Erwin Nentwich, Uwe Todtenhaupt, Liane Todtenhaupt und Thorsten Weidner sowie die neu gewählten Jürgen Kuhn und Gundolf Nohe. Durchweg Bestätigung von der Versammlung erhielten der Gesamtjugendleiter Christof Sauer sowie seine Stellvertreter Julian Hauk, Andre Kaiser und Patrick Biringer ebenso wie der in der Abteilungsversammlung wiedergewählte Tennisabteilungsleiter Wolfgang Nohe. Die Abteilung Tischtennis wird zukünftig von Michael Weihbrecht (bisher Markus Baumann) und seinem Stellvertreter Thilo Greulich (bisher Andreas Obermüller) geführt, die Abteilung Turnen gleichberechtigt wie gehabt von Daniela Dörr, Christel Hauk und Susanne Sulzer Kuhn. Der größten TSV-Abteilung, dem Fußballbereich, steht auch zukünftig Meik Böhrer vor, seine Stellvertreter sind Christian Böhrer sowie die „Neuen“ Steffen Diehm (für Michael Böhrer) und Timo Frisch (für „Rotschi“ Nohe). Bei den Abteilungen Badminton, Leichtathletik, Radfahren und Volleyball waren keine Wahlen erforderlich. Als Fähnrich fungiert wieder Frieder Farrenkopf, Michael Böhme und Daniel Dörr sind Kassenprüfer in der Nachfolge von Bernd Schell und Patrick Dorner. ro

Der Verein, so Jürgen Kuhn in seinem Rückblick, präsentierte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr „in guter Verfassung“. Kuhn erwähnte die tollen Platzierungen aller drei Senioren-Fußballteams, das Entscheidungsspiel zur Relegationsteilnahme des TSV III, die gelungene Kooperation der TSV-Tischtennis-Herren mit der SPG Walldürn sowie die Erfolge der TSV-Volleyball-Mädchen als sportliche Höhepunkte.

Aber besonders zähle das breite Sportangebot für jedes Alter, ein Sportangebot, „das Gesundheit und Gemeinsinn stärkt.“