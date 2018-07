Umbauarbeiten in der Schule

Anzeige

Höpfingen.Zu dem am 10. September beginnenden Schuljahr 2018/19 soll Betrieb der Kleinkindgruppen im Schulgebäude anlaufen. Damit dies plangemäß gelingt, sind noch diverse Umbauarbeiten zu verrichten – unter anderem im Elektrobereich. Einstimmig folgte der Höpfinger Gemeinderat daher am Montag der Empfehlung, die nötigen Elektroinstallationsarbeiten der Firma Licht-Concept (Walldürn) zu übertragen. Als günstigster Bieter reichte das Unternehmen ein Angebot über 177 193,75 Euro ein. Wie Bürgermeister Adalbert Hauck hervorhob, wurden im Zuge des Ausschreibungsverfahrens 14 Unternehmen angeschrieben. Es antworteten nur zwei Firmen, was er mit dem Zeitpunkt der Arbeiten begründete: „Dass zumeist in den Sommerferien Hand angelegt werden muss, hielt die Firmen von Angebotsvorschlägen ab“, erklärte er. Im Winter hätte die Situation „vermutlich anders ausgesehen“. ad