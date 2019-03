Umzug startet um 14.11 Uhr

Höpfingen.Der Rosenmontagsumzug in Höpfingen zieht ab 14.11 Uhr durch die Straßen. Nach der Aufstellung in der Richard-Kaiser-Straße und Waldstetter Straße folgt der Umzugsweg entlang der Festhalle bis zur Hauptstraße. Die Anfahrt für die Umzugswägen erfolgt über die Richard-Kaiser-Straße. Von der Hauptstraße geht es bis zum Abzweig an den Plan, dort rechts ab zum alten Rathaus und am Narrenbrunnen vorbei. Von hier zieht der Umzug weiter über die Kirchenstraße in die Hardheimer Straße und folgt der Hardheimer Straße bis zur Gartenstraße und auf dieser im Anstieg bis zur Gneisenaustraße. Dort geht es weiter zur Kirche und wieder zurück auf die Hauptstraße. An der Kreuzung Hauptstraße/Ursbrunnenstraße biegt der Zug nach rechts zur Friedensstraße hin ab. Die „Höpfemer Schnapsbrenner“ machen darauf aufmerksam, das ab 12 Uhr keine Fahrzeuge mehr entlang der Zugstrecke geparkt werden dürfen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.03.2019