„Unglaubliche Vielfalt an Erfahrungen mitnehmen“

Waldstetten.Das Theologische Studienjahr versteht sich als ökumenisches Intensivstudium im Heiligen Land, in dessen Vordergrund biblische Fächer – also Altes und Neues Testament – stehen, gepaart mit Archäologie und spannenden Exkursionen.

Ein Teilnehmer, Valentin Frisch, stammt aus der Region: Die Fränkischen Nachrichten unterhielten sich mit dem 22-jährigen Waldstettener.

„Mit dem Glauben bin ich aufgewachsen – vielleicht mehr kulturell als inhaltlich“, erklärt er und erinnert an sein Wirken als Ministrant in St. Justinus Waldstetten. Vor allem sei es die Schönstatt-Bewegung gewesen, die ihm dabei half, den Glauben zu leben und seinen tiefen Einfluss auf das Leben zu erkennen.

„Schönstatt hat mich nicht nur spirituell tief geprägt, sondern ist auch mein wichtigstes Hobby geworden: Als Gruppenleiter, Regioführer und Zeltlagerleiter, Autor für Beiträge unserer Zeitschrift, Mitorganisator bei Veranstaltungen, Koch sowie drei Jahre als Leiter auf Bundesebene übernahm ich gerne Verantwortung, um das in mir Brennende weiterzugeben“, führt Valentin Frisch aus und lässt wissen, dass auch sein akademisches Interesse letztlich durch Schönstatt und Schwester M. Traute Eisele geweckt wurde, von der er mit theologischen Büchern versorgt wurde.

Nachdem er 2014 am Burghardt-Gymnasium Buchen das Abitur abgelegt hatte, führte ihn sein Weg nach Südbaden: Er nahm am Freiburger Orientierungsjahr teil, einer freien Bildungseinrichtung der Erzdiözese Freiburg.

Es umfasste ein Propädeutikum aus Sprachen und theologischen Fächern sowie einen Freiwilligendienst. „Hier konnte ich eine unglaubliche Vielfalt an Kompetenzen und Erfahrungen mitnehmen“, blickt er zurück.

Im Anschluss nahm Frisch sein Studium in Geschichte und katholischer Theologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg auf. Dort wurde auch sein Interesse am Theologischen Studienjahr geweckt: „Während des Studiums beschloss ich, diesen Schritt zu wagen. Das Studienjahr ist unter Theologen seit 45 Jahren die Institution schlechthin – und gerade aus Freiburg sind immer wieder Studenten dabei und betreiben auch Werbung dafür.“

So bewarb er sich im Sommer 2017 und wurde mit dem DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) konfrontiert – nicht ohne Grund: „Die Lebenshaltungskosten in Israel sind erheblich höher als in Deutschland, was Studieren dort ohne Stipendium kaum möglich macht“, schildert er. Wer das strenge Auswahlverfahren besteht, erhält jedoch ein DAAD-Vollstipendium.

Langer Weg zum Visum

Der Waldstettener hatte Glück: „An Christi Himmelfahrt erhielt ich morgens die Zusage für zwei Semester in Jerusalem mit Vollstipendium“, schildert Valentin Frisch erfreut, „dann aber folgte der lange Weg zum Visum, der kaum weniger kompliziert war.“

Mitte August ging es los: Zwei Wochen nach der letzten Prüfung in Freiburg startete er nach Jerusalem und begann knappe 14 Stunden nach der Ankunft mit dem regulären Studienbetrieb. Das Studienjahr findet im „Beit Josef“ statt, dem Gästehaus der deutschsprachigen Benediktinerabtei Dormitio unweit der Jerusalemer Altstadt.

„An den Gottesdiensten und Stundengebeten können wir teilnehmen, außerdem ergeben sich öfters interessante Gespräche mit den Mönchen. Ebenso gibt es die Möglichkeit der geistlichen Begleitung - man trifft sich regelmäßig mit einem Mönch und spricht über den Glauben, den eigenen Weg und wie man sich selbst weiterentwickeln kann“, erklärt Frisch, dessen Gruppe aus 21 jungen Theologiestudenten mit unterschiedlichsten Studiengängen, Nebenfächern und Berufszielen besteht.

Grundsätzlich dreht sich das Intensivstudium um Inhalte, die speziell in Israel besser erlebbar sind, wobei noch ein anderer Aspekt wichtig ist: „Jerusalem als Stadt der drei monotheistischen Weltreligionen ermutigt dazu, sich mit jüdischer und muslimischer Geschichte, Spiritualität und Philosophie sowie den zugehörigen Schriften auseinanderzusetzen“, sagt er und spricht von durchweg spannenden biblisch-historischen, religionswissenschaftlichen und auf aktuelle Themen gemünzten Vorlesungen.

„Hier stehen auch Vorlesungen und Exkursionen zur aktuellen Geschichte des Nahen Ostens und des israelisch-palästinensischen Konflikts auf dem Programm – ebenso gibt es Sprachkurse“, sagt Frisch, der neben einer Einführung in palästinentisches Arabisch nun einen Kurs in Ivrit (Neuhebräisch) besucht.

Hier kommt es dem 22-Jährigen zugute, dass er bereits Bibelhebräisch beherrscht. Große Exkursionen zwischen den Vorlesungsblöcken runden die Erfahrung ab. „Zu Beginn durchwanderten wir etwa die Negev-Wüste im Süden Israels: Unglaubliche Temperaturen, unglaubliche Landschaften und geistliche Erfahrungen angelehnt an die 40-jährige Wanderung des Volkes Israels durch die Wüste waren die Eckpfeiler“, führt er aus, „im Frühjahr folgt die Mittelalterexkursion zusammen mit muslimischen Theologiestudenten, und nach Jordanien geht es auch noch.“

Freizeit ist bei alledem knapp bemessen: „Was an Zeit übrig ist, wird mit der Vorbereitung von Referaten, dem Schreiben von Essays und Hausarbeiten oder dem Lernen auf Prüfungen gefüllt“, verrät Valentin Frisch. Bleibt die Frage, was ihm am Theologischen Studienjahr besonders gefällt: „Es ist die Vielfalt der Erfahrungen und Möglichkeiten, die alle in sich Gold wert sind. Ich erlebe hier, dass akademisch über den Tellerrand geblickt wird und ich Dinge studieren kann, die in Deutschland unmöglich sind, wenn etwa ein Professor der Universität Jerusalem kommt und mit uns das Alte Testament aus jüdischem Blickwinkel auslegt – das bringt mir auf meinem Lebensweg viel. Wohl nie mehr kann ich so viele Erfahrungen auf einmal sammeln“, betont er.

Das kann er freilich noch bis Ostern nächsten Jahres; das Sommersemester plant er für die Bachelorarbeit ein. Wie es dann weiter geht, ist noch nicht klar – aber Valentin Frisch ist flexibel, wie er den Fränkischen Nachrichten erklärt: „Ich kann mir vieles vorstellen und wenig ausschließen. Lehrer, in der Pastoral arbeiten, in die Wissenschaft gehen, aber auch in der Bildungsarbeit arbeiten – alles wäre denkbar.“

