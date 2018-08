Verdiente Erzieherin mit viel Erfahrung

Anzeige

Höpfingen.Im Rahmen des Kindergartengottesdienstes zur Segnung der Vorschulkinder ehrten Vertreter von Kirche und Gemeinde Erika Hauk für ihre 40-jährige Dienstzeit im Kindergarten St. Lioba in Höpfin gen. Zuvor gestalteten Kinder und Erzieherinnen gemeinsam einen frohen und Mut machenden Gottesdienst, bei dem die Vorschulkinder nach einem feierlichen Einzug die Geschichte vom Seesturm veranschaulichten.

Gemeindereferentin Claudia Beger erarbeitete mit den Kindern, dass das Vertrauen in Jesu zu allen Zeiten gilt und legte den Vorschulkindern dieses für den Beginn in der Schule besonders ans Herz. Bewegt und fröhlich setzen die Kinder diese Botschaft in Form eines Liedes um.

Segnung der Entlasskinder

An die Segnung der künftigen Schulkinder schloss Pfarrer Rapp die Ehrung von Erika Hauk an, die seit 40 Jahren mit großem Engagement im Kindergarten Höpfingen arbeitet. In der Funktion als Kindergartenleiterin, die sie über dreißig Jahre innehatte, hat sie die Entwicklung der Einrichtung entscheidend mitgeprägt. Das Bild vom Boot aufnehmend, wies Rapp auf die wichtige Aufgabe einer Erzieherin hin, die den Kindern hilft, ihr Lebensboot auf Fahrt zu bringen, und sie befähigt, die eigenen Fähigkeiten und Gaben zu entdecken und weiter zu entwickeln, um Kurs halten zu können. Auf dem Meer hilft da ein Leuchtturm, im Kindergarten ist es Aufgabe einer Erzieherin, so das rechte Maß an Freiheit und Anleitung zu finden, damit Klippen umrundet und das Ziel erreicht werden kann.