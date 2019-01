Verdiente Höpfinger wurden ausgezeichnet

Breiten Raum nehmen bei den Eröffnungssitzungen des Höpfinger Gemeinderats die Ehrungen ehrenamtlich engagierter Bürger, herausragender Schüler und Auszubildender und der Blutspender ein.

Höpfingen. Auch am Montag verteilte Bürgermeister Adalbert Hauck nebst seinen Stellvertretern Andreas Fürst, Helmut Häfner und Herbert Frisch zahlreiche Urkunden und Gemeindemedaillen.

„Es geht nicht um materielle Belohnung, sondern die geteilte Freude an Erfolgen sportlicher, kulturelle, gesellschaftlicher, sozialer oder auch privater Natur“, merkte das Gemeindeoberhaupt an und bezeichnete die Gemeindemedaille als „ideelle Erinnerung an tolle Momente und bemerkenswerte Leistungen, die auch seitens der Kommune nicht unbeachtet bleiben sollen“.

Für schulische Erfolge in Form von Abschlüssen mit einer „Eins“ vor dem Komma wurden Samira Schäfer, Sandrina Kopanitsak, Jakob Hauck, Niklas Münch, Max Streckert und Lorenz Frisch geehrt, denen Bürgermeister Hauck das Beste für den weiteren Lebensweg wünschte.

Züchter und Sportler geehrt

Sodann leitete er über zu den Ehrungen für sportliche Erfolge und Vereine. Hier begann Hauck mit dem Kleintierzuchtverein C772 Höpfingen und gratulierte Josef Franzwa (Kreismeister Kaninchen; Rasse Zwergwidder weiß), Reinhold Amend (Kreismeister Tauben, Rasse Modeneser/gazzi; Kreismeister Hühner, Rasse Bantam/goldhalsig) sowie Ronny Franzwa (Deutscher Meister Hühner, Rasse Bantam/gold-porzellenfarbig), der das beste Tier des Bundesgebiets besitzt. Aus dem DRK-Ortsverein (Jugendrotkreuz) wurden die aus Lara Eiermann, Leona Gojani, Selina Häfner, Finja Hauk, Johannes Nied, Mia Rathmann, Maya Sauer, Klara Schottenberger, Johanna Seufert (Stufe I) sowie Lara Bischof, Mona Engel, Doreen Häfner, Annika Janson, Eva Janson, Madlen Killian, Mailin Schell, Jasmin Schuhmacher und Alina Seufert (Stufe II) bestehenden Jugendrotkreuzgruppen geehrt für das hervorragende Abschneiden beim Kreisentscheid und Landeswettbewerb. Begleitpersonen waren die Gruppenleiter Michaela Greß und Beatrix Hilpert sowie Jens Eiermann, Rebecca Eiermann und Diana Nied.

Dass aus den Reihen des TSV Höpfingen viele erfolgreiche Sportler kommen, demonstrierten zahlreiche TSV-Vereinsehrungen: Nachdem Sebastian Trunk für seine guten leichtathletischen Leistungen mit Einzug in die Badische Bestenliste ausgezeichnet wurde, galt die Ehrung den Fußballern der D-Jugend (Daniel Avdeev, Tim Baumann, Lukas Bischof, Emma Böhrer, Rico Böhrer, Mika Dörr, Benjamin Hauck, Kevin Heinrich, Philip Hilpert, Luis Kaiser, Marius Kaiser, Nils Kaiser, Tobias Kuhn, Nick Lell, Marius Löffler, Robin Müller, Luca Weismann, Maris Weniger und Luca Zeller) mit ihren Trainern Stefan Kaiser, Torsten Kaiser und Philipp Folhoffer zum Sieg der Kreismeisterschaft des Fußballkreises Buchen und ihre sportliche Fairness in Hin- und Rückrunde.

Musiker, DLRG und Pferdefreunde

Zum bestandenen Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Bronze erhielt Jana Todtenhaupt (Musikkapelle Höpfingen) Medaille und Urkunde. Aus der DLRG Höpfingen wurden Janis Edelmann, Luan Dorner, Henrik Häfner, Felix Baumann, Ben Böhrer, Mona Weniger, Maris Weniger, Jonas Bischof, Tim Baumann, Marius Kaiser, Finja Hauk, Lara Bischof, Alina Dorner, Eva Janson, Lina Berberich, Lara Eiermann und Ronja Kracht für ihr sehr gutes Abschneiden bei den Bezirksmeisterschaften der DLRG-Jugend im Bezirk „Frankenland“ geehrt.

Lob galt auch den Trainerinnen Svenja Greulich, Denise Streckert und Helena Schell.

Erfolgreich waren auch die Höpfinger Pferdefreunde, von denen Firus Dargatz, Enya Farrenkopf, Anna-Theresa Hartmann, Maria-Elisabeth Hartmann, Kim Knapp-Holldorf, Kathrin Kreuzer und Hannah Nohe eine Ehrung erfuhren.

Für ihr ehrenamtliches Engagement bei der Sanierung des Dachs der maroden Waldstettener Bushaltestelle wurden Jürgen Fieger, Klaus Heimberger und Stefan Michel geehrt.

Bürgerengagement

„Durch diesen bemerkenswerten Einsatz sparte die Gemeinde rund 5000 Euro“, freute sich Bürgermeister Hauck, der wie Ortsvorsteher Helmut Hartmann herzlich für das „vorbildliche bürgerschaftliche Wirken“ dankte.

Anschließend dankte Hauck den Blutspendern für ihren Einsatz: „Blut spenden bedeutet Leben retten“, hielt er fest und ehrte zunächst Carmen Ackermann, Petra Beuchert, Markus Böhrer, Ellen Böhrer, Bianca Haas, Marco Häfner, Anke König, Markus Lindl, Christa Petermann, Christof Sauer, Martin Sauer und Lisa Schneider für jeweils zehnmaliges Blutspenden mit der entsprechenden Ehrennadel.

Für 25maliges Blutspenden ausgezeichnet wurden Birgit Dorner, Thomas Greß, Robert Haas, Daniela Heffner, Alois Nörber, Margarete Sokol und Nicole Teichert.

50 Mal Blut gespendet haben Karl-Heinz Ditter, Helmut Gerig, Markus Greß und Sieghard Schmidt.

Eine Ehrung von ganz besonderem Kaliber ging an Arnold Seber: Für 75-maliges Blutspenden nahm er die goldene Ehrennadel entgegen.

Als stellvertretender Vorsitzender des DRK-Ortsvereins nutzte auch Helmut Häfner die Gelegenheit zum Dank. Er ließ wissen, dass man 2018 insgesamt 601 Spender begrüßen durfte und fügte an, dass Blutspender einen selbstlosen Dienst für hilfsbedürftige Menschen verrichten.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.01.2019