Verein soll für die Zukunft gerüstet werden

Höpfingen.Die FGH 70 „Höpfemer Schnapsbrenner“ besteht aus zahlreichen engagierten Fastnachtern. Das bewies am Freitag die im Höpfinger „Ochsen“ abgehaltene Jahreshauptversammlung einmal mehr.

Vorsitzender Günter Schell eröffnete den Abend und leitete nach den Totengedenken zu Schriftführerin Andrea Hirning über, die den Jahresrückblick mit Schwerpunkt auf die zurückliegende Kampagne 2017/18 vorlas. Organisatorisches wurde in elf Vorstandssitzungen und vier großen Sitzungen besprochen. Die Kampagne als Solche startete traditionsgemäß mit der Vorstellung des Kinderprinzenpaars (Prinzessin Lara, das tanzende Huhn vom Eiermann und Prinz Jonas, der sportliche Schokopadawan) sowie des aus Edelmann Prinz Dirk I. und ihrer Lieblichkeit Prinzessin Meike bestehenden Prinzenpaars, welche die Schnapsbrenner ausgesprochen würdig vertraten. Zeitgleich wurde während zuletzt täglichen Arbeitseinsätzen die Modernisierung des „Elferwagens“ bewerkstelligt.

TSV-Stickeraktion als Thema

Nach der Präsenz auf dem Weihnachtsmarkt fanden Weihnachtsfeier und Jahresabsturzparty statt. Die „heiße Phase“ begann mit dem Ordensfest: Der Orden glossierte heuer die TSV-Stickeraktion mit dem Satz „Statt Sport zu treiben tauscht man lieber – in Höpfi herrscht das Stickerfieber“. Als „vollen Erfolg mit erstklassigem Programm“ bezeichnete Hirning die beiden Prunksitzungen. Auch bei auswärtigen Sitzungen sowie zahlreichen Umzügen zeigten Höpfemer Abordnungen Flagge. Mit der Rathausstürmung, dem Rosenmontag und dem Rollmopsstechen klang die Kampagne aus. Der gesellige Teil wurde seither unter anderem durch die Maiwanderung und die „Fahrt ins Blaue“, abgedeckt.

Mit dem Dank an alle Aktivposten führte Präsident Jürgen Farrenkopf durch seine Rückschau. „Wir haben Enormes erreicht und brauchen dafür weiterhin jeden, was auch immer er tut“, rief er und ermutigte die Aktiven dazu, „Vorbild für die Faschenacht“ zu sein und den Spaß nach außen zu tragen. So solle man die Faschenacht weniger als Arbeit, sondern umso mehr als Hobby ansehen.

Dem pflichtete Vorsitzender Günter Schell grundsätzlich bei. Allerdings räumte er ein, dass die Brennerei aus dem Leader-Programm ausstieg und auch der Versuch, sie als Außenstelle des Odenwälder Freilandmuseums zu etablieren, fehlschlug. „Wir müssen sehen, was die Zeit bringt“, merkte er an und verwies gleichsam auf das „immer schwierigere Schlachtfest“. Durch den Termin in den Sommerferien seien viele potenzielle Besucher in Urlaub. Auch den Rosenmontagszug möge man „überdenken und attraktiver gestalten“, um ein weiteres Ausrufezeichen zu setzen. Erfreut verkündete er, dass mit großzügiger Spende von Dieter Goldschmitt ein Unimog angeschafft wurde. Für die Zukunft stehe der Ausbau des „Spiegelsaals“ mit Neubau der Toiletten an. Auch die Absicht des Nachwuchses zur Gründung eines Jugendausschusses hob Schell lobend hervor.

Vorstand im Amt bestätigt

Für Kassier Georg Engels informierte Stefan Schafbauer über die Finanzen. Die Kassenprüferinnen Antonia Ebert und Jasmin Weber wiesen korrekte Buchführung nach. Nach der Entlastung fanden Teilwahlen des Vorstands statt. Dabei wurden Vorsitzender Günter Schell, Vizepräsident Tobias Hauk, Schriftführerin Andrea Hirning, die Beisitzer Sigrid Kaiser und Carmen Ackermann, die Kassenprüferinnen Jasmin Weber und Antonia Ebert bestätigt. Neu hinzu kam Stefan Hirning als Beisitzer, während Buchhalter Stefan Schafbauer und Beisitzer Björn Schlie mit Präsenten und dem Dank für ihr Wirken verabschiedet wurden. Die bisher von Enya Farrenkopf ausgefüllte Vereinsdienerstelle übt fortan Emma Sauer aus.

Im Ausblick gab Vorsitzender Schell anstehende Termine bekannt, ehe Erwin Nentwich und Peter Weinlein (Narrenring Main-Neckar) Stefanie Geier mit dem Narrenring-Verdienstorden in Silber nebst Urkunde ehrten. Von 1990 bis 2004 durchlief sie alle Garden. Seit 2001 setzt sie zudem als Trainerin Akzente und gehört seit 2005 dem Komitee an.

Kompakt erinnerte Tobias Hauk an die Ergebnisse der Klausurtagung. „Wir müssen den Verein für die Zukunft rüsten“, mahnte er an und übergab das Wort an Bürgermeister-Stellvertreter Andreas Fürst, der die Schnapsbrenner als „Kulturträger“ und „aktive wie kreative Größe in Höpfingen und dem Narrenring“ würdigte. ad

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.10.2018