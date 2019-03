Vergabe der Baugeländeerschließung

Höpfingen.Unspektakulär und verhältnismäßig schlank war die Tagesordnung, mit der sich die Höpfinger Gemeinderäte im öffentlichen Teil ihrer Sitzung am Montagabend befassten.

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Adalbert Hauck befasste sich das Gremium zunächst mit der Vergabe der Leistungen zu Baugeländeerschließung im ersten Bauabschnitt des Neubaugebiets „Heidlein II“. Wie Hauck erklärte, zeigten auf die Ausschreibung hin zwar vier Unternehmen grundsätzliches Interesse, wobei lediglich die Firma Boller-Bau (Distelhausen) ein konkretes Angebot einreichte.

„Nach förmlicher Prüfung ergaben sich hier keinerlei Beanstandungen“, betonte das Gemeindeoberhaupt und rechnete durchaus erfreut vor, dass die Angebotssumme von insgesamt 792 306,64 Euro „momentan innerhalb des errechneten Kostenrahmens“ läge. Der Betrag unterteilt sich in Straßenbauarbeiten (432 843,46 Euro), die Abwasserbeseitigung über (276 123,79 Euro) und die Wasserversorgung (83 339,39 Euro). „Wir haben einen Puffer“, ließ Bürgermeister Hauck wissen und informierte noch, dass die Zusatzkosten für die Wasserversorgung mit etwa 30 000 Euro Materialgebüren und rund 15 000 Euro Lohn- und Maschinenkosten ebenfalls im errechneten Rahmen bleiben.

Dem einher ging die Beratschlagung über die Vergabe der Straßenbeleuchtung im „Heidlein II“: Hier reichte die Firma NetzeBW (Tauberbischofsheim) ein Angebot über insgesamt zehn Leuchten der Marke „Signify“ (vormals „Philips“) im Wert von 10 157,73 Euro inklusive Anlieferung und Montage ein, das der Gemeinderat einstimmig befürwortete.

Pausenhofgestaltung

Einmal mehr wurde am am Montag das Schulareal ins Visier genommen. Dieses Mal ging es um die Neugestaltung des Pausenhofs der Grundschule, der aufgrund einiger Schäden zu sanieren ist und mit einem neuen Spielgerät bestückt wird (die FN berichteten). Die Ingenieurleistungen im Wert von 4760 Euro wurden einstimmig an das Architekturbüro Haberkorn (Obrigheim) vergeben, ehe der Fallschutz zur Debatte stand. „Zur Kostensenkung sind wir von der ursprünglich angedachten ‚großen Variante’ abgekommen und haben die Fläche des Fallschutzes reduziert“, informierte Bürgermeister Adalbert Hauck. Er gab bekannt, dass der Bauhof bereits seit Wochenbeginn die hierfür nötigen Vorarbeiten ausführt. Als mit 15 540,21 Euro günstigster Bieter erhielt die Firma Polytan (Burgheim) den Zuschlag. Komplettiert wird das neue Ensemble des Pausenhofs durch Mauerscheiben/L-Steine, mit denen im Karree angeordenete Sitzgelegenheiten geschaffen werden sollen. „Die Arbeiten führt der Bauhof aus, wobei es das Material auch im Sinne einer raschen Fertigstellung zum Schulfest am 21. Mai rechtzeitig zu bestellen gilt“, betonte Hauck. Einstimmig sprach sich der Gemeinderat für das Angebot der Firma LithonPlus (Lingenfeld) aus. Zur Angebotssumme von 6007,52 Euro kommen noch rund 200 Euro für Kranladung und Kommissionierungszuschlag.

Kritisch allerdings sah Gemeinderat Thomas Greulich den Umstand an, dass die im Haushaltsplan mit 20 000 Euro festgehaltene, mit 10 000 Euro aus der Umverteilung anderer Mittel aufgestockte Summe „bereits jetzt fast ausgeschöpft ist“. Bürgermeister Hauck konterte mit dem Hinweis auf relativ günstige Baukosten und sicherte die genaue Prüfung aller Kostenfaktoren und deren Notwendigkeit zu, während Hauptamtsleiterin Lisa Bender erklärte, dass diese Kosten an anderer Stelle aufzufangen seien. ad

