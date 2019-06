Vertiefte Überprüfung abgeschlossen

Höpfingen/Waldstetten.Fast nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird – für die vertiefte Überprüfung der Waldstettener Hochwasserrückhaltebecken „Altheimer Graben“ und „Hohlgraben“ gilt das ganz bestimmt:. „Es sind zwar Gelder bereitzustellen, aber was wir erledigen müssen, ist eher minimalistisch“, fasste Bürgermeister Adalbert Hauck die anstehenden Maßnahmen in der Sitzung des Gemeinderats am Montag zusammen.

Die 2017 beschlossene vertiefte Überprüfung der Hochwasserrückhaltebecken ist im zehnjährigen Turnus durchzuführen. Eine 90-prozentige Förderung der Gesamtkosten ist bewilligt worden. Nachdem die Maßnahme im November vergangenen Jahres abgeschlossen und schlussgerechnet worden war, entstanden Kosten von 50 398 Euro, die mit 45 358 Euro bezuschusst wurden. „Der Eigenanteil der Gemeinde summierte sich lediglich noch auf 5040 Euro“, rechnete Hauck vor.

Haupt- und Bauamtsleiterin Lisa Bender ergänzte: „Beide Becken befinden sich trotz mittelfristig im Zeitraum von drei bis fünf Jahren anstehender und im Finanzplan der Gemeinde zu gegebener Zeit zu berücksichtigender Unterhaltungsmaßnahmen in einem guten und soliden Zustand“. Zum Ausloten möglicher Zuschüsse werde man sich mit dem Landratsamt in Verbindung setzen. Weiterhin, so Bender, werden die Becken „regelmäßig überprüft und bei unmittelbar durchzuführenden Arbeiten sofort behandelt“.

Bürgermeister Adalbert Hauck bestätigte, „dass man mit einem blauen Auge davon kommt“ und unterrichtete das Gremium abschließend über jährlich zu erstellende Sicherheitsberichte für die Rechtsbehörde. ad

