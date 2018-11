Viel Arbeit bei Umstieg befürchtet

Höpfingen.Die zur Erschließung des Baugebiets „Heidlein II“ nötigen Baugrunduntersuchungen wurden in der Gemeinderatssitzung am Montag einstimmig an das Büro IPE (Walldürn) vergeben, das die Arbeiten in zwei Abschnitten durchführen wird. Das Angebot für den ersten Abschnitt beläuft sich auf 2830,75 Euro. für Abschnitt Zwei liegt die Summe bei 1947,63 Euro. Gemeinderat Paul Hauk wies darauf hin, dass diese Untersuchung beim Bau von Häusern ohne Keller unnötig sei. Bürgermeister Hauck konterte mit dem Hinweis auf „erst nach den Prüfungen bestehende Gewissheit“. Einen See außerhalb des Baugebiets zur Wasserableitung brachte Amtskollege Jürgen Kuhn zur Sprache.

Über das in Höpfingen ab dem 1. Januar 2019 geltende neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen informierte eine ausführliche Präsentation von Kämmerer Christian Hauk. „Der Weg vom kameralen Buchungssystem zur doppischen Datenerfassung ist nicht einfach und an viel Arbeit geknüpft, aber unumgänglich“, erklärte er. Aktuell werden die Straßen (bis Mai 2019) und die Gebäude, Grundstücke sowie sonstiges bewegliches und unbewegliches Vermögen der Gemeinde Höpfingen (bis Juli 2019) erfasst. Der Gemeinderat folgte der Beschlussempfehlung und stimmte der Einführung des in die drei Teilhaushalte „Innere Verwaltung“, „Dienstleistungen und Infrastruktur“ sowie „Allgemeine Finanzwirtschaft“ gegliederten neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens zu.

In eigener Sache lobte Bürgermeister Hauck die Unterstützung des Lions-Clubs Madonnenland, der bereits zum 14. Mal die Gemeindebücherei mit 1000 Euro zum Kauf neuer Bücher unterstützte. „Das ist aller Ehren und jeden Dank wert“, freute sich das Gemeindeoberhaupt. ad

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.11.2018