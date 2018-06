Viel Humor und Frohsinn verbreitet

Anzeige

Ein Geheimnis

„Wie schön, Sie endlich zu sehen“, flöten sie Franz ins Ohr. Jetzt erfährt die Familie, was für immer ein Geheimnis bleiben sollte: In grauer Vorzeit mischte der nun so brave Handwerksmeister als „Frank Stagfield“ und Teil des Pop-Duos „Glitterboys“ die Discobühnen auf. Franz gerät in Erklärungsnot. „Das war eine Jugendsünde“, beichtet er seinen Lieben. Rosina und Regina sind anderer Meinung: „Nein, das war ein Knaller“, rufen sie. Und etwas Stolz empfindet Franz tatsächlich – immerhin war er bei der Bravo-Boy-Wahl nicht erfolglos.

Einen Plattenvertrag gab es für die „Glitterboys“ damals auch; kaum war die Tinte auf dem Papier trocken, stürmte ihr einziger Erfolg „I Love You, You Love Me“ die Hitparaden. Jetzt soll das Duo wieder wie die Phönix aus der Asche steigen und gemeinsam mit Baccara, Boney M. und C.C. Catch mit einer grandiosen 80er-Revue die Herzen der Fans höher schlagen lassen. Was Franz jedoch ablehnt – erst recht, weil sein damaliger Partner Bodo Käseberg – Künstlername Bob Cheesehill – das Duo komplettiert. „Unsere Fans können warten, bis sie Schimmel ansetzten“, poltert der gemütliche Familienvater. Rosina und Regina lassen es zum Äußersten kommen und holen Bodo, der einst die Gagenkasse klaute, ins Hirschfeld’sche Wohnzimmer. Doch damit nicht genug: Die mannstolle Fanclubleiterin Mira Bell steht Gewehr bei Fuß und kann ihr Glück kaum fassen – endlich trifft sie ihre Lieblingsstars, auf deren Comeback sie seit 30 Jahren wartet. Aber ein Unglück kommt selten allein: Während Mira Bell sich durch Franzens Unterhosen wühlt, schießt der aufdringliche Reporter Jens Schneckenreiter ein Foto nach dem anderen.

Glanz der Prominenz

Allmählich sonnen sich alle im Glanz der Prominenz: Birgit fühlt sich zur Managerin berufen und Franz möchte sich von Hausarzt Dr. Richard Wurm Hormone und Vitamine spritzen lassen – für den großen Auftritt muss er mindestens so jung aussehen wie in den Achtzigern! Unterdessen verhandelt Birgit mit dem als Ausgeburt der Arroganz durch die Welt stapfenden TV-Macher Viktor Winsel über Auftritte im Dschungelcamp und „Schmausen wie die Stars“, während bei der Generalprobe alles schief geht: Bodo versagt am Keyboard, Franz vergisst den Liedtext. Eigentlich läge Bodo sowieso am liebsten in den Armen des oberflächlichen It-Girls Coco Cabana, das „Schmausen wie die Stars“ mit transparenter Götterspeise zu bereichern gedenkt. Auch Viktor wird von weiblichen Reizen betört und setzt Lena einen Floh ins Ohr: „Du bist eine ideale Kandidatin für die Laufbahn als Model“, ruft er.

Bezahlte „Fans“

Vor dem Haus kreischen von Rosina und Regina bezahlte „Fans“, der Tanzlehrer Hossa Rodriguez verzweifelt, Mira Bell legt den armen Franz auf dem Tisch flach und Birgit spürt die psychischen Folgen der Aufopferung für ihren undisziplinierten Gatten. „Ohne dich wäre ich nie da, wo ich bin – ich wäre viel weiter“, schimpft sie und bewirkt, dass Rosina und Regina medienwirksame Eheprobleme wittern, die jedoch mit manchem Glas Sekt gelindert werden können.

Lustobjekt älterer Damen

Und Franz? Er ist fertig mit der Welt und den Nerven – fühlt er sich doch zum Lustobjekt älterer Damen degradiert. Aber die Träume platzen wie Seifenblasen, als plötzlich sehr peinliche Fotos im Internet erscheinen und schließlich auch noch die Polizei auftaucht. Dann sind plötzlich diejenigen, von denen man es am wenigsten erwartete, die einzig wirklich Vernünftigen – denn manchmal steht einem exakt derjenige bei, dem man das nie zutraute.

Neben der humorigen Handlung überzeugte vor allem das fröhliche und authentische Spiel der Darsteller. Auf und hinter der Bühne glänzten Norbert Prosenbauer (Franz Hirschfeld), Mona Frisch (Birgit Hirschfeld), Selina Fieger (Lena Hirschfeld), Stephan Stich (Bodo Käseberg), Sylvia Klotzbücher (Regina Rautenstengel), Rebecca Hauk (Rosina Rautenstengel), Gerda Schmitt (Mira Bell), Gerhard Frisch (Dr. Richard Wurm), Jasmin Müller (Coco Cabana), Johannes Becker (Viktor Winsel), Holger Löffler (Hossa Rodriguez) und Alexander Wörner (Jens Schneckenreiter). Spielleitung und Moderation: Helga Frisch. Souffleure: Bernd Wörner, Helga Frisch. Kamera: Timo Frisch. Bühnenbau: Johannes Frisch, Nico Geiger. Technik: Bernd Wörner. Presse: Anke Knörzer.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.06.2018