Von 102 Mitgliedern des Vereins sind aktuell 25 aktiv

Vertiefend ging Schriftführerin Sabine Friedel auf die Ereignisse ein, ehe die einzelnen Zuchtwarte über ihre Sparten berichteten.

An vier besuchte Ausstellungen erinnerte Kaninchenzuchtwart Josef Franzwa. Bei der Spessart-Jungtierschau in Hausen errang er den Titel des „Spessart-Meisters“; nach hervorragenden Ergebnissen bei der Eberstadter Lokalschau wurde er im Dezember Kreismeister.

Bei der in Leipzig ausgetragenen Bundeskaninchenschau verpassten seine Tiere den Deutschen Meistertitel mit 385,5 Punkten nur knapp.

Ähnlich positiv bilanzierte Taubenwart Reinhold Amend: Sowohl aus seinem Taubenschlag als auch aus Gudrun Franzwas Voliere schnitten die Modeneser Tauben bei der Eberstadter Lokalschau sehr gut ab und errangen die jeweiligen Kreismeistertitel der Grünsfelder Kreisschau.

Achtbare Erfolge

Auf achtbare Erfolge wies auch Geflügelwart Ronny Franzwa hin. So konnten er, Reinhold Amend und Markus Herberich bei den deutschen Meisterschaften in Hannover herausragende Ergebnisse erzielen. Eine Henne aus Herberichs Ställen wurde als bestes Tier seines Farbenschlags mit dem „Hermesband“ ausgezeichnet.

Auch bei der Lokalschau in Eberstadt sowie der in Ulm ausgerichteten Landesschau wurden „mehr als zufriedenstellende Werte erzielt“, so Franzwa. Dahingehend könne man mit dem vorhandenen Zuchtmaterial „bei kompromissloser Selektion durchaus gut und erfolgreich arbeiten“.

Zuchtbuchführerin Gudrun Franzwa verwies auf insgesamt 38 neu ins Zuchtbuch eingetragene Tiere der Rassen „Zwergwidder thüringer/weiß“, „Zwergwidder weiß“ und „Farbenzwerg Marder blau“ aus den Ställen von Josef Franzwa und Gerald Häfner. Als „sehr schade“ bezeichnete sie den Umstand, dass man 2016 noch 97 Tiere hatte eintragen können und erhoffte für die Zukunft das Beste.

Kassier Winfried Kopanitsak schilderte die finanziellen Verhältnisse und erhielt durch die Kassenprüfer Katharina Fischer und Markus Herberich grünes Licht, ehe die Teilwahlen des Vorstands anstanden.

Als stellvertretender Vorsitzender wirkt weiterhin Fredi Schlipf; ebenso wurden Kassier Winfried Kopanitsak, Taubenwart Reinhold Amend und Geflügelwart Ronny Franzwa, Jugendleiterin Lydia Steiniger sowie Ringverteiler Winfried Kopanitsak bestätigt. Als Beisitzer fungieren Roland Merz und Hubert Schmid. ad

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.05.2018