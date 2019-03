Vorsitzende Brigitte Liebler im Amt bestätigt

Höpfingen.208 Mitglieder zählt der 2008 gegründete Verein „Bürger für Bürger“. Ein Teil davon traf sich zur Generalversammlung im „Ochsen“, bei der Neuwahlen des Vorstands durchgeführt wurden.

Über die Jahre gut angenommen

Vorsitzende Brigitte Liebler eröffnete die Tagesordnung und bezeichnete die Versammlung als „Abschluss des Jubiläumsjahrs 2018“, ehe sie nach den Totengedenken zunächst aus ihrer Sicht über das abgelaufene Vereinsjahr sprach. „Unsere über Jahre hinweg gut angenommenen Veranstaltungen und Aktivitäten wurden fortgeführt und durch die erfreuliche Mithilfe aller Aktiven gut bewerkstelligt“, erklärte sie und bedankte sich bei allen Helfern.

Schriftführerin Birgit Dorner erinnerte an drei Sitzungen und den etwas gestiegenen Mitgliederstand, ehe Agnes Sauer auf die seit Vereinsgründung sehr beliebten „Mittwochstreffs“ in der Bürgerstube zu sprechen kam. Im vergangenen Jahr traf man sich zu 49 Zusammenkünften, denen im Schnitt 37,7 Besucher beiwohnten; insgesamt wurden 1851 Besucher verzeichnet. Nach dem Bericht galt Brigitte Lieblers Dank vor allem Agnes Sauer und Elli Häfner sowie den „Bäckern“ für die zahlreichen Kuchenspenden.

Schließlich erinnerte die Vorsitzende an die „Donnerstagstreffs“ und weitere Aktionsveranstaltungen wie die Bürgervereinsfaschenacht, das Narrencafé, den Aschermittwochstreff, den Elterntreff, die „Geburtstagsfeier“ des Vereins im vergangenen Mai sowie den durch die Fackelwanderung ergänzten Themennachmittag „Vom Herbst zum Advent“.

Auch das „Backen wie zu Urgroßmutters Zeiten“ und die Weihnachtsfeier sorgten für Freude bei den Besuchern; ferner beteiligte man sich abermals an der Weihnachtspäckchen-Aktion der evangelischen Kirche. Der gelungene Jahresausflug ins Erlenbachtal bei Igersheim mit Besuch der Fischzuchtanlage wurde von der Zweiten Vorsitzenden Ilse Hefner beleuchtet.

Nachdem Birgit Dorner auf die Fahr- und Begleitdienste einging, kam Brigitte Liebler auf die Kooperationen mit der Grundschule Höpfingen, den Kindergärten sowie befreundeten Vereinen und Institutionen zu sprechen.

Eher auf „Einzelveranstaltungen“ wurde die Kooperation mit der Schule begrenzt, was aber keinesfalls Stillstand bedeute: So verwies Liebler auf diverse in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein Höpfingen initiierte Projekte wie das gut angenommene Plätzchenbacken im Museum.

In eigener Sache bedankte sie sich bei der „Bürgerfamilie“ für das oft eher im Stillen erfolgte, aber tatkräftige Wirken zugunsten Höpfingens. „Das sind Zeugnisse dafür, dass unser Verein eine Gemeinschaft darstellt, in der jeder willkommen ist“, hielt Brigitte Liebler fest und leitete über zum Kassenbericht, den Kassierin Rosemarie Hauck vortrug. Die Kassenprüferin Renate Böhrer und Rosemarie Mohr bescheinigten einwandfreie Kassenführung, ehe sie den Vorstand entlasteten und die Weichen nur Neuwahl stellten. Während Vorsitzende Brigitte Liebler, Zweite. Vorsitzende Ilse Hefner und Dritter Vorsitzender Alfred Nohe sowie Schriftführerin Birgit Dorner in ihren Ämtern bestätigt wurden, kandidierte Kassierin Rosemarie Hauck nicht mehr – auf sie folgt Brigitte Eiermann. Kraft Amtes gehört auch Bürgermeister Adalbert Hauck dem Vorstand an. Den Beirat bilden Claudia Beger, Norbert Dargatz, Herbert Frisch, Elvira Häfner, Rosemarie Hauck, Margret Link, Erna Nohe, Birgid Ott, Agnes Sauer, Ina Schmidt, Karl Schneeweis und Melanie Schulze. Kassenprüfer sind Inge Bucher-Müller und Gerhard Häfner.

Hoher Stellenwert im Ort

Mit Blumenpräsenten bedankte sich Brigitte Liebler bei Rosemarie Hauck und der jahrelangen Helferin Hedi Hiller. Vor der Bekanntgabe der aktuellen Termine bezog sich Ortsvorsteher Helmut Hartmann in seinem Grußwort auf den hohen Stellenwert des Vereins „Bürger für Bürger“, der sich als helfende Hand in mannigfacher Weise einbringe und dadurch wertvolle Akzente setze.

Bei der Versammlung gab Brigitte Liebler auch die Termine des Vereins bekannt. Zu den in der Regel durchgehend jede Woche von 9 bis 11 Uhr stattfindenden Mittwochsveranstaltungen „Kaffee oder Tee“ kommen der „Spiele-Treff“ am heutigen Donnerstag ab 14.30 Uhr in der Bürgerstube, eine im Rahmen von „Kaffee oder Tee“ (9 bis 11 Uhr) abgehaltene Veranstaltung mit praktischen Übungen zur „Sturzprophylaxe“ im katholischen Gemeindezentrum (Pfarrheim) am Mittwoch, 10. April, der Jahresausflug des Bürgervereins am Donnerstag, 23. Mai sowie ein Informationsveranstaltung der Polizei Mosbach zum Thema „Sicher wohnen, Einbruchschutz“ am Donnerstag, 27. Juni, ab 19 Uhr im katholischen Gemeindezentrum. Alle Interessierten sind willkommen. Rückfragen beantwortet Brigitte Liebler unter Telefon 06283/5291. ad

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.03.2019