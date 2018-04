Anzeige

Höpfingen.Der Förderverein „Große Sporthalle Höpfingen“ organisiert auch in diesem Jahr wieder eine Maibaumaktion am Plan in Höpfingen. Am Montag 30. April, heißt es ab 19 Uhr „gemeinsam Feiern in den Mai“. Mit den Mitarbeitern des kommunalen Bauhofs und den Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Höpfingen wird der Maibaum vor dem alten Rathaus errichtet.

Die Maibaumaktion ist zugleich der Rahmen für die Verabschiedung der letztjährigen Höpfinger Festdamen und die Vorstellung der neuen Festdamen für 2018. In diesem Jahr werden die Festdamen von den Höpfinger Pferdefreunden gestellt.

Zudem werden schon um 19 die Gewinner des großen Luftballonwettbewerbs vom letztjährigen Quetschenfest bekanntgegeben.