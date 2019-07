Waldfest zum 80-Jahr-Jubiläum

Waldstetten.Die Freiwillige Feuerwehr Waldstetten feiert von Samstag, 3., bis Montag, 5. August, ihr 80. jähriges Bestehen mit einem Waldfest auf dem Brunnenberg.

Das Fest beginnt am Samstag um 17.30 Uhr mit dem Bieranstich. Ab 20 Uhr sorgt DJ Schotti für Unterhaltung. Der Sonntag startet um 10 Uhr mit dem Frühschoppen. Anschließend findet das gemeinsame Mittagessen statt, später gibt es Kaffee und Kuchen. Am Sonntag steigt ab 15 Uhr ein Volleyballspiel der Damenmannschaft Walldürn gegen die AG Freizeitsport Waldstetten.

Kinder- und Seniorennachmittag

Montags findet ab 15 Uhr der traditionelle Kinder- und Seniorennachmittag mit einer Spielstraße für Kinder statt. Ab 19.30 Uhr gibt es Stimmungs-und Unterhaltungsmusik mit der Musikkapelle Waldstetten.

An allen drei Tagen können die Festbesucher an einem Wettkampf mit der historischen Feuerwehrpumpe von 1897 teilnehmen, bei dem es auf die bestmögliche Wasserförderung in einer vorgegebenen Zeit ankommt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.07.2019