Waldspaziergang und Wildparkbesuch

An diesem Ausflug können auch Kinder unter acht Jahren bei Begleitung eines Erziehungsberechtigten teilnehmen. Die Busfahrt findet erst bei einer Mindestteilnehmerzahl von 30 Personen statt. Ein Kostenbeitrag in Höhe von zehn Euro wird erhoben.

Am Donnerstag, 2. August, steht der Besuch der Pepperoni-Sommerbühne im Freilichtmuseum Gottersdorf auf dem Programm. Auf der Zirkusbühne wird das Tanztheater „Däumelieschen“ aufgeführt. Die Hinfahrt ist mit dem Fahrrad vorgesehen. Die Rückfahrt wird mit Pkw stattfinden. Die Teilnehmer an der Fahrradtour müssen einen Fahrradhelm tragen. Der Eintritt für die Pepperoni-Show wird vom SDP-Ortverein übernommen.

Der Freitag, 4. August, steht zunächst im Zeichen der Feuerwehr. Auf dem Parkplatz am TSV-Sportgelände wird spielerisch über die Tätigkeiten beim Feuerlöschen informiert. Im Anschluss findet auf dem TSV-Sportgelände der Abschluss der Ferienwoche statt. In alter Tradition beginnt um 17.30 Uhr die Grillparty im TSV-Biergerdle. Mit dem Auftritt eines Überraschungsgastes (Künstler) ist wieder zu rechnen. Hierzu sind Eltern, jüngere Geschwister und Verwandte der teilnehmenden Kinder auf dem Sportgelände des TSV Höpfingen willkommen. Der Eintritt ist frei. Das Programm mit den genauen Abfahrt- und Rückkunftzeiten ist ab sofort auf der Homepage der Gemeinderatsfaktion unter www.sdgfh.info eingestellt. Das Anmelde-formular kann dort abgerufen und ausgedruckt werden. Programme und Anmeldungen liegen zudem in diversen Geschäften in Höpfingen und Waldstetten aus. ad

