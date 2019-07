„Waldstetten gestaltet und geprägt“

Das Leben und Wirken Helmut Hartmanns stand im Zentrum der Höpfinger Gemeinderatssitzung, die am Montag in der Waldstettener Turnhalle stattfand.

Waldstetten. Die ungemein große Beliebtheit des Ortsvorstehers und Privatmanns Helmut Hartmann spiegelte sich nicht zuletzt in der großen Schar teilnehmender Bürger wieder. Deren Wohlwollen galt auch dem langjährigen Stellvertreter Jürgen Fieger, der nach 25 Jahren kommunalpolitischer Tätigkeit verabschiedet wurde. Noch zwölf Jahre länger und damit seit 1982 war Helmut Hartmann als Ortsvorsteher tätig. Nachfolger sind Andreas Schäfer und als Stellvertreterin Helga Frisch.

Klangstark untermalt wurde die würdevolle Feier von der Musikkapelle Waldstetten und dem gemischten Chor.

Die Verabschiedung des verdienten Kommunalpolitikers Jürgen Fieger oblag Helmut Hartmann. Seit 1994 habe er „auf der kommunalpolitischen Bühne agiert“ – und das nicht mit dem Ziel, sich möglichst häufig auf Zeitungsbildern wieder zu finden.

„Ergebnisse vorzeigen“

„Jürgen wollte Dinge anpacken statt schauspielern, Ergebnisse vorzeigen statt Werbung betreiben“, hob Hartmann hervor und erinnerte an diverse Projekte des letzten Vierteljahrhunderts:

Sowohl die Erweiterung der Waldhütte am Brunnenberg, die Spielplätze am Kriegerdenkmal und an der Waldhütte, die Überdachung des Platzes an der Leichenhalle mit sechs Bänken, die Sitzgruppe an der Raststätte „Waldstetter Tal“, die Dachsanierung des Buswartehäuschens als auch viele weitere Aktionen tragen mit die Handschrift des äußerst vielfältig engagierten Jürgen Fieger, der „in Gedanken immer da und dabei auf ständiger Suche nach möglichen Verbesserungen in Ort und Verein“ gewesen sei.

Mit langanhaltendem Beifall verabschiedeten die Waldstettener „ihren“ stellvertretenden Ortsvorsteher, dem Helmut Hartmann und Bürgermeister Adalbert Hauck gleichsam mit Präsenten ihre Wertschätzung zeigten.

„Jürgen Fieger hat Dinge von bleibendem Wert angepackt“, betonte Bürgermeister Hauck beim Überreichen der gläsernen Dankesurkunde und der Ehrungsurkunde des Gemeindetags Baden-Württemberg.

In eigener Sache ergriff der Geehrte nochmals das Wort, dankte auch seiner Frau Karin und äußerte die Bitte, die „Generation der Nachfolgenden“ mit dem ihm stets entgegen gebrachten Vertrauen zu beehren.

Mit Helmut Hartmann wurde sodann ein Mann besonderen menschlichen Formats verabschiedet, was aus jedem Wort der von Bürgermeister Adalbert Hauck stilvoll aufgezogenen Rede zu entnehmen war.

Nachdem der 1950 geborene Helmut Hartmann am 12. Februar 1982 als Nachfolger Otto Bassings sein Amt antrat, begann eine „37 Jahre währende, auf dem Fundament von Akribie, Gewissenhaftigkeit, Freundlichkeit und höchstem Einsatz für Waldstetten und seine Bewohner aufbauende Erfolgsgeschichte“, wie Hauck betonte.

Stets sei Helmut Hartmann „ein hervorragender und hochmotivierter Ortsvorsteher“ gewesen, aber gleichermaßen als „Mädchen für alles“ ein eigenes Kapitel der Waldstettener Geschichte mitgeschrieben – etwa im Bereich des Um- und Anbaus der Turnhalle, der Erweiterung des Baugebiets „Sonnenberg“ und der Ausweisung des Neubaugebiets „Glöckle II“, der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt und natürlich der legendären 750-Jahr-Feier im Jubiläumsjahr 1997.

„Helmut Hartmann hat Waldstetten gestaltet und geprägt“, hob der Rathauschef hervor und bezeichnete den scheidenden Ortsvorsteher als „echtes Faktotum“, das anstehende Aufgaben ohne großes Aufheben, dafür aber mit absoluter Selbstverständlichkeit anging und zum Wohle aller erledigte.

Zum Dank überreichte Hauck die gläserne Dankesurkunde und würdigte die Loyalität Annette Hartmanns, die ihrem Gatten stets treu zur Seite stand und steht, mit einem Blumenpräsent.

Mit dem Überreichen der Ernennungsurkunde durch Bürgermeister Hauck wurde Andreas Schäfer in sein neues Amt als Ortsvorsteher Waldstettens eingeführt und erhielt statt der früher üblichen „Ortsvorsteherfichte“ einen Zedersetzling und eine Eichenbaumscheibe als sinnbildlich für Stärke und Beständigkeit stehendes Präsent. Schäfer sicherte zu, „Bewährtes zu erhalten und Änderungen vorzunehmen, wo es Sinn macht“.

Einmal mehr in rhetorischer Bestform präsentierte sich der auch ob seiner herzlichen wie herzhaften Eloquenz weithin geschätzte Helmut Hartmann schließlich in seiner eigenen Dankes-Rückschau.

Durchaus pointiert beleuchtete er „markante Daumen-Hoch-Stationen“, aber auch unredliche und undemokratische Erlebnisse und Momente sowie „Werte der Erbauung für Gemüt und Seele“, die nicht das eigene Tun, sondern den Anderen in den Mittelpunkt rücken.

„Bestehendes erhalten“

„Verantwortung duldet keine Fake News, baut nicht auf alternative Wahrheiten und kennt keinen persönlichen Vorteil“, betonte Hartmann und gab seinen Nachfolgern den Rat mit, Bestehendes zu erhalten, durch neue Bauplätze der Jugend die Gelegenheit zur Ansiedlung in der Heimat zu geben und den beflügelnden Geist des Heimatjahres 1997 zu atmen.

Persönlich ließ er wissen, die 37 Jahre „gut verbracht“ zu haben, was auch von Anfang an sein Ziel gewesen zu sein. Ein Ziel, das auf ganzer Linie als erreicht betrachtet werden kann.

