Waldstetten.Die Wegmarkierungen „Wa 1“ bis „Wa 6“ begleiten Wanderer und Radfahrer auf Rundwegen in der Gemarkung Waldstetten. Vorab kann man sich an einer neuen Wandertafel über die Streckenführung, die Weglänge und die zu erwartenden Höhenmeter informieren. So kann der persönlichen Motivation und Leistungsfähigkeit die passende Route zugeordnet werden.

Karte „Madonnenländchen“

Gemäß dem Motto „Wandern hält gesund“ werden Körper, Geist und Seele eine Stärkung erfahren. Der dargestellte Freizeitplan ist ein Auszug aus dem Kartenmaterial, das vom Naturpark Neckartal-Odenwald herausgegeben wurde. Die Wander-und Radwanderkarte Nr. 20 (Madonnenländchen) kann jedermann käuflich erwerben etwa bei der Gemeindeverwaltung Höpfingen oder im Handel.

Gespendet wurde die Wandertafel von der „Kleinen Bühne Waldstetten“ (KBW). Ortsvorsteher Helmut Hartmann bedankte sich bei der KBW-Vorsitzenden Helga Frisch und freute sich bereits auf das nächste Open-Air-Theaterstück des Vereins und auf viele Begegnungen auf den dargestellten Wanderwegen. ad

