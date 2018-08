Anzeige

Höpfingen.Einen Schriftzug und ein Fantasiegebilde schmierten Unbekannte an ein Wartehäuschen einer Bushaltstelle in der Heidelberger Straße in Höpfingen. Vermutlich geschah die Tat zwischen Montag und Mittwoch. Die erforderlichen Reinigungsmaßnahmen werden Kosten von rund 200 Euro nach sich ziehen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Hardheim unter Telefon 0 62 83 / 5 05 40 entgegen.