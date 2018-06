Wasserschlacht und Lagerolympiade

Anzeige

Der Samstagmorgen begann mit den Vorbereitungen für den bunten Abend, ehe dann die Feuerwehr und die DLRG zu Besuch kamen. Sie gestalteten zusammen mit Helfern des DRK eine Lagerolympiade, bei der Aufgaben wie Tennisbälle mit der Kübelspritze abschießen, Kabel mit einer Hydraulikschere durchschneiden, nach Kirschen tauchen, Ratespiel „Was schwimmt im Wasser?“, ein Trageparcours und Funkübungen zu lösen waren. Begutachtet wurden in diesem Rahmen auch die Fahrzeuge der Feuerwehr und DLRG. Am Nachmittag wurden die angenehmen Temperaturen genutzt, um sich bei einer Wasserschlacht abzukühlen. Danach wurde von jedem JRK’ler ein „Helden ärgern sich nicht“-Spiel gebastelt und die Kinder bekamen eine kleine Einweisung in Judo. Am Abend fand der bunte Abend „Klein gegen Groß“ statt. Die Gruppenleiter und weitere Helfer mussten sich so manchen Herausforderungen der Kinder stellen.

Nach einer weiteren Nacht wurde das Lager aufgeräumt und die Sachen gepackt, bis die Kinder nochmals einen interessanten Besuch bekamen. Monika Frisch vom Geopark zeigte viel Spannendes über die Römer. Im Anschluss konnten die JRK’ler noch alte römische Spiele spielen und einen Schlüsselanhänger aus Leder herstellen. Nach einem letzten gemeinsamen Mittagessen endete das Zeltlager.

