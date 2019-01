Wehmütiger Abschied von der Dirigentin

Nachdem Brigitta Scheuermann bei der Generalversammlung ihren Rückzug als Dirigentin des Höpfinger Kirchenchores ankündigte, wurde sie nun nach 34-jähriger Tätigkeit verabschiedet.

Höpfingen. Tradition hat beim katholischen Kirchenchor Höpfingen der Neujahrsumtrunk, zu dem sich die Chorfamilie heuer am Mittwoch im „Ochsen“ traf. Dieses Mal hatte die Zusammenkunft einen weiteren Hintergrund: Die Verabschiedung der verdienten Dirigentin.

Vorsitzende Elisabeth Böhrer kam nach der Begrüßung auf das „für alle überraschende Ende einer Ära“ zu sprechen: „Wenngleich es uns schwer fällt, müssen wir den Entschluss akzeptieren und nach vorn blicken“, bemerkte sie und erinnerte an den 1. Oktober 1979. An jenem Tag nämlich trat Brigitta Scheuermann die Nachfolge von Meinrad Hauck an und sammelte schnell Erfahrungen, um mit ihrem pädagogischen Geschick den Chormitgliedern neues geistliches Liedgut und Psalmen zu vermitteln.

„So begann eine lange Freundschaft“, ließ Elisabeth Böhrer wissen und blickte zurück auf die Primizgottesdienste von Gerhard Hauk (1980) und Hubert Streckert (1988), die zu den ersten Höhepunkten im Dirigentenleben der Brigitta Scheuermann zählten.

Auch zahlreiche Verabschiedungen und Investituren, Dekanatskirchenmusiktage, Firmungen und Einweihungsfeiern von Denkmälern und Kruzifixen umrahmte der Kirchenchor unter Scheuermanns Ägide.

In guter Erinnerung bleiben die von Brigitta und Ehrenfried Scheuermann organisierten Ausflüge, von denen besonders die Fahrten nach Ostdeutschland in den Jahren 1991 und 1993 Akzente setzten: „Die in Granschütz und Hohenmölzen gefeierten Gottesdienste verstanden sich als Ausgangspunkte für eine echte Freundschaft“, betonte Elisabeth Böhrer.

Auch der Erwerb des vor nunmehr 30 Jahren zum Probebetrieb angeschafften und nach wie vor benutzten Klaviers, für das die Chorsänger 1900 D-Mark als Zuschuss ansparten, ging auf die Initiative von Brigitta Scheuermann zurück.

Um sich verstärkt ihrer Familie und ihrem Beruf als Lehrerin widmen zu können, legte Scheuermann ab 1994 eine Pause ein. Als Nachfolger übernahm Martin Vogel den Taktstock. Allerdings verließ er Höpfingen bereits 1998.

Die Suche nach einem neuen Dirigenten endete damit, dass Brigitta Scheuermann und Karl Kaiser sich ab 1999 die Arbeit teilten: Während Kaiser für das Osterprojekt zuständig war, betreute Scheuermann das Weihnachtsprojekt. Dennoch gehörten auch „außerplanmäßige“ Ereignisse wie etwa das Kirchenkonzert im Jahre 2002, die Festgottesdienste für die Professjubiläen von Schwester Michaelika und Schwester Walburga sowie Beerdigungen zum Programm des Kirchenchors.

Nachdem Karl Kaiser Ende 2004 seine Tätigkeit beendete, übernahm Brigitta Scheuermann erneut die musikalische Gesamtleitung des Chors und studierte als besonderen Höhepunkt etwa die zum 100-jährigen Bestehen der Pfarrkirche St. Ägidius im Mai 2009 aufgeführte „Missa Lumen“ ein.

2009 erfuhr sie die Ehrung für 25-jährige Chorleitertätigkeit. Im selben Zeitraum übernahm sie auch das Amt der Dekanatschorleiterin im Dekanat Mosbach-Buchen und legte seit der Einführung des neuen Gotteslobs gesteigerten Wert auf das Einstudieren der dort aufgeführten Lieder.

Nach der Laudatio dankte Elisabeth Böhrer der scheidenden Dirigentin mit einem Präsent für ihr 34-jähriges Engagement zum Wohl des Kirchenchors und die unermüdliche Arbeit rund um die Musica sacra.

Den guten Wünschen schlossen sich Präses Pfarrer Andreas Rapp und 2. Vorsitzender Kurt Lehmeyer an. Während Rapp von einer „seltenen Treue, vor der man den Hut ziehen kann“ und einem „dankenswerten Dienst für die Seelsorgeeinheit“ sprach, würdigte Lehmeyer die solide Zusammenarbeit mit Brigitta Scheuermann, deren Ende auch er persönlich bedauere. ad

