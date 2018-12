Höpfingen.Was wäre Weihnachten ohne Musik? Sinnliche Melodien, flotte Märsche und verschiedenste Rhythmen. Wie in jedem Jahr zeigt der Musikverein Höpfingen am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) sein ganzes Können und freut sich auf viele Zuhörer. Das traditionelle Weihnachtskonzert findet in der weihnachtlich geschmückten Obst-und Festhalle Höpfingen statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Einlass ab 18.30 Uhr. Es besteht freie Platzwahl.

Die Trachtenkapelle unter Leitung von Holger Dörr sowie die Jugendkapelle unter Leitung von Kerstin Schuh haben wieder ein breitgefächertes Programm zusammengestellt. Eintrittskarten können an der Abendkasse oder im Vorverkauf bei den Bäckereien Seitz und Gärtnersmühle in Höpfingen, Volksbank und Sparkasse Höpfingen und bei Elektro Schaborak erworben werden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.12.2018