Wenn in der Stube das Glöckchen klingelt

Höpfingen.Erwartungsfrohe Stille, leuchtende Kinderaugen, rote Backen und gespannte Stille. Das Christfest kann auch heute noch so sein. Der Höpfinger Heimatverein trat den Beweis an. Aktive des Heimatvereins und der Spinnstube zogen Weihnachten um einige Tage vor, schmückten den Baum in der „guten Stube“ des Museums mit Stanniol-Lametta, die Beleuchtung mit echten Kerzen und Glaskugeln brachte die Atmosphäre für den Auftritt des Christkinds.

Die Botschaft „Weihnachten, wie es früher einmal war“ am Montagabend im „Königheimer Höflein“ wurde erhört und angenommen. Die Kugeln leuchteten, das Lametta glitzerte an den Zweigen, süßer Plätzchenduft und der Geruch von Wachskerzen schwebten im Raum, die Geschenke lagen sorgfältig platziert unterm Baum. Das alles – und noch viel mehr – ist Weihnachten. Vor der Bescherung musste man früher im anderen Zimmer warten, bis das Glöckchen ankündigt, dass das Christkind kommt.

Bis es so weit war vertrieben sich die Kinder die Zeit mit Basteln, Malen und Spielen. Für den großen Auftritt des Christkinds gab es die „Engelsstube“. Und bevor die Kinder das Christkind zu Gesicht bekamen, begleite Gabi Feix die Lieder der Kinder auf ihrer Tischharfe und Brigitte Liebler stimmte auf das Fest ein. Unterm Baum lagen früher weniger Geschenke. Die Puppe vom letzten Jahr hatte „nur“ ein neues Kleid. Aber das „nur“ war ausreichend.

Beim Heimatverein Höpfingen kam das Christkind nach dem Klang der Glöckchen am Montag mehrmals durch die Tür in die „gute Stube“ zu den Kindern, zu klein und groß. Es nahm Kinder und Erwachsene mit in die Zeit der Besinnung, des Innehaltens, in das Geheimnis von Weihnachten, entlockte ein vielstimmiges „Ah“ beim Entzünden ihres leuchtenden Lichts. Neben dem „Licht des Christkinds“, das in die Herzen der Kinder leuchten sollte, gab es noch Lebkuchen.

Das Christkind hatte an diesem Abend auch Helfer von der Spinnstube am Spinnrad (Sigrid Moldaschl) und vom Heimatverein (Brigitte Liebler, Birgid Ott, Claudia Hauk und Helga Wagner). Draußen in der Scheune sorgten Vorsitzender Adalbert Hauck und Helmut Gerig für Glühwein und Weihnachtspunsch.

Und alle, die das „Weihnachten im Museum“ organisierten, können sicher sein: Die Lebkuchen, die das Christkind verteilte, werden sich als „Weihnachtserfahrung“ einprägen und in Erinnerung bleiben. Und, wenn sich nur ein paar der Kinder an „Heilig Abend“ an die Museums-Weihnacht erinnern, dann hat der Verein alles richtig gemacht. wg

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.12.2018